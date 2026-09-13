Turkuaz sularıyla bilinen İzmir Pissa Koyu, yaz sezonunu utanç verici bir manzarayla kapattı. Havaların serinlemeye başlaması ve aynı zamanda 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlayacak olmasıyla kalabalıklar evlerine döndü. Geriye ince kumlara karışmış plastik şişeler, ambalaj atıkları ve teneke kutular kaldı. Dikili'nin Bademli Mahallesi'nde yer alan bu doğa harikası, ne yazık ki insan duyarsızlığının son kurbanı oldu.

Tabela başka söylüyor, kumsal başka

Koya adım atanları aslında oldukça net bir uyarı yazısı karşılıyor. Dikili Belediyesi alanın girişine büyük harflerle "Sahile çöp bırakmak yasaktır. Lütfen yukarıdaki çöp konteynerlerine bırakınız" uyarısını asmış. Kimse bu uyarıyı umursamadı. Konteynerler yokuşun başında bomboş bekliyor. Yamacın hemen altındaki sahil şeridi ise tam bir açık hava çöplüğüne dönüştü. İnsanlar atıklarını birkaç adım yukarı taşımaya üşendi. Yediklerinin ve içtiklerinin ambalajlarını doğrudan doğanın kucağına fırlatıp gittiler. Karton bardaklar, yiyecek paketleri, plastik poşetler... Listeyi uzatmak mümkün. Rüzgarın da etkisiyle bu devasa çöp yığını gün geçtikçe tüm koya yayıldı.

İnce kumun üzerindeki ağır fatura

Pissa Koyu yaz aylarında iğne atsan yere düşmeyecek bir yoğunluk yaşıyordu. Tertemiz denizi ve ipek gibi kumu, bölgeyi tatilciler için bir cazibe merkezi yapmıştı. Eylül ayının gelmesiyle sıcaklıklar yavaş yavaş düştü. Kumsal nihayet tenhalaştı. Denizin dalga sesleri tekrar duyulmaya başlandı ama kumsalın o eski bakir halinden artık eser yok. Gölgeliyor doğanın tüm o eşsiz güzelliğini etrafa saçılan teneke kutular. Doğa, insanın bıraktığı bu ağır faturayı tek başına sessizce ödemeye çalışıyor. Temizlik ekiplerinin bölgeye gelip bu utanç tablosunu ortadan kaldırması bekleniyor.

