Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu 'Kurtuluşun şehrinde zafer senin elinde' mottosuyla başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak koşu, Balçova'da bulunan İnciraltı'nda son bulacak.

Sporcular Alsancak'tan İnciraltı'na koşacak

16 yaş ve üzeri sporcuların katıldığı yarı maratonda kentin pek çok ana hartelinin kapandığı görülürken, Cumhuriyet Bulvarı'ndan başlayacak yarışın sırasıyla Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Haydar Aliyev Bulvarı ve İnciraltı'nda bulunacak Başak Sokak'ın dönel kavşağında noktalanacağı ondan sonra sporcuların dönüş yaparak aynı güzergah ile yarışın başladığı Cumhuriyet Meydanı'na geri dönüş yaparak maratonun tamamlanacağı duyuruldu.

Yollar kapalı, vatandaşlar şaşkın

Maraton sebebiyle özellikle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın Güzelyalı bölümünde oluşan yoğunluğun vatandaş tarafından tepki yarattığı öğrenilirken, bitiş düdüğünün ardından, sahil bölümünde güzergah ve sefer değişiklerinin normale döneceği açıklandı.

Büyükşehir, kapalı yolları ve güzergah değişikliklerini açıkladı

Öte yandan, maratonun yaratacağı güzergah ve yol problemleriyle ilgili vatandaşlara yazılı açıklamada bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, söz konusu güzergah değişikleri ile ilgili yaptığı duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"14. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu sebebiyle koşu rotası üzerinde sefer düzenleyen ulaşım araçlarında etkinlik süresince güzergâh değişikliğine gidilmiştir. Eshot otobüsleri için saat 04.00 – 12.00 arası yapılacak seferlerin güzergâhları yeniden düzenlenirken, Konak Tramvayı saat 06.00 – 11.00 arasında hizmet vermeyecektir. İZDENİZ Bostanlı–Üçkuyular hattındaki feribot seferleri 08.30–10.00 saatleri arasında yapılmayacak, belirtilen saatlerde yolcu gemisi seferleri düzenlenecektir"