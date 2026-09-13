Adalet Bakanı Akın Gürlek, çocukların, aile kurumunun ve kamu düzeninin korunması adına 15 ili kapsayan geniş çaplı adli operasyonların bilançosunu paylaştı.

"2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu ile 2026/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında başlatılan "Ailem Güvende" soruşturmasının İzmir’deki operasyonunda, kamuoyunda tanınmış isimlere yönelik gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

İzmir dahil 15 ilde eş zamanlı baskın

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda; emniyet ve jandarma teşkilatları tarafından yapılan operasyonlarda 5 il merkezli olmak üzere toplam 15 kentte operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli süreç başlatıldı.

Dosyada fuhşa aracılık etme veya yer sağlama, müstehcen içerik üretip yayma ve çocukları bu materyallere maruz bırakma suçlamaları bulunuyor.

Fenomen 'Zenne Arif' İzmir’de gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında İzmir’de, kentteki gece kulüpleri, parti ve özel organizasyonlarda sahneye çıkan, sosyal medyada ise "Zenne Arif" olarak bilinen Arif Saçlı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Saçlı’nın, sosyal medyada paylaşılan müstehcen içeren dans videoları ve bu kapsamdaki faaliyetleri sebebiyle dosyaya dahil edildiği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.