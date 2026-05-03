Son Mühür/ Merve Turan- Urla sokaklarında 1 Mayıs'ta başlayan ve bahar coşkusunu hissettiren On ikinci kez düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali’nin ikinci gününde adeta ziyaretçi akını yaşandı. Sabahtan akşama kadar soluksuz bir tempoya sahne olan etkinlikler, hem yerli hem de yabancı birçok kişiyi ağırlayarak güzel anılar bıraktı.

Katılımcılar söyleşiyi çok beğendi

Günün en dikkat çekici kısımlarından birini "Uluslararası Gastronomi Yolculuğu" oluşturdu. Aynur Tattersall’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide; Thaitho'dan Thanyarat Santichatsak, Hışvahan Otel'den Mine Özmen, televizyon programcısı Maria Ekmekçioğlu ile Beğendik Abi'nin şefi Handan Kaygusuzer bir araya geldi. Mutfak sırlarını ve deneyimlerini paylaştı bu isimler. Ardından atölye çalışmalarıyla devam etti program. Gaziantep, Londra ve Selanik mutfakları ile Urla tatlarının buluştuğu etkinliklerde, kültürler arası bir köprü kuruldu.

Diğer yandan, diyetisyen Hatice Nur Ege’nin enginarın sağlığa olan etkilerini anlattığı söyleşi, katılımcılardan tam not aldı.

Başkan herkesle el sıkıştı hal hatır sordu

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, sabah saatlerinde üretici stantlarını dolaştı. Esnafın halini hatırını tek tek soran Başkan Balkan, bereketli bir sezon diledi. Stantlarda ise enginar, taze bakla ve çilek gibi baharın müjdecisi ürünler tezgâhları süsledi. Doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşan bu taze ürünler, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Enginar soyma yarışması

Öğleden sonra mutfaktaki hareketlilik durmak bilmedi. İstifçi Restoran'dan Pınar Sucu, Bi’ Masa’dan Can Özcan, Hilal Gökmen ve Yel ve Urla'nın şefi Serkan Anavatan, Urla’nın tat hafızasını kendi dokunuşlarıyla ziyaretçilere aktardı. Günün en eğlenceli ve renkli dakikaları ise enginar soyma yarışmasında yaşandı. Hız, sabır ve ustalığın yarıştığı anlarda, izleyenler keyifli dakikalar geçirdi.

Günün finalinde sahne ışıkları yandı. Cuba Duo’nun Latin ezgileriyle başlayan müzik ziyafeti, ilerleyen saatlerde Grup Pikap’ın coşkulu sahne performansıyla zirveye ulaştı. Müziğin ritmi, festival alanındaki hareketliliği gece boyunca ayakta tuttu.

