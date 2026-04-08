Murat Göçmez, Yeraltı'nın yeni yayınlanacak kritik bölümdündee Cengiz isimli son derece gizemli bir karaktere hayat verecek olan yetenekli isim. Dizi hayranları, ana kadroya dışarıdan dahil olan bu sürpriz ismin senaryoda tam olarak nasıl bir konuma yerleşeceğini merak ediyor.

Senaryodaki tüm güç dengelerini temelinden sarsması beklenen Cengiz karakteri, projeye şimdilik konuk oyuncu olarak katılıyor. Ancak hikayedeki ağırlığı oldukça fazla. Özellikle intikam arzusu etrafında şekillenen, oldukça karanlık ve sert bir geçmiş öyküsüyle ekranda belirecek olan bu yeni figür, dizideki mevcut çatışmaları çok daha derin bir noktaya çekecek.

Aksiyon ve dram dozunun yüksek olduğu sahnelerde kilit bir rol üstlenen Cengiz, dizinin yer altı dünyasındaki büyük hesaplaşmaların fitilini ateşleyen ana unsur olarak şimdiden dikkat çekiyor.

Murat Göçmez kimdir?

Televizyon ve sinema dünyasında son yılların en çok dikkat çeken genç isimlerinden olan yetenekli oyuncu Murat Göçmez, 1994 senesinde hayata gözlerini açtı. Ekran serüveninde oldukça emin adımlarla ilerleyen başarılı oyuncu, özellikle yüksek tempolu dram ve tarihi aksiyon projelerindeki etkili performansıyla izleyicilerden geçer not alıyor.

Genç yaşına ve mesleki kariyerinin başlarında olmasına rağmen oldukça iddialı yapımlarda boy gösteren isim, doğal yeteneğiyle sektördeki yapımcıların aradığı yüzler arasında bulunuyor. Beden dilini kullanma ve canlandırdığı karakterin ruh halini ekrana yansıtma konusunda son derece başarılı bir profil çizen oyuncu, kariyer basamaklarını hızla ve sağlam bir şekilde tırmanıyor.

Murat Göçmez'in oynadığı diziler ve kariyer geçmişi

Oyunculuk macerasına 2018 yılında televizyonun en popüler yapımlarından Ufak Tefek Cinayetler ile giriş yapan yetenekli isim, hemen sonrasında 2019 yaımı Zalim İstanbul kadrosunda kamera karşısına geçti. Kariyerindeki çeşitliliği dijital platformlarda seyirciyle buluşan Atiye dizisiyle daha da artıran oyuncu, ardından rotasını yüksek bütçeli tarihi yapımlara çevirdi.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve son dönemlerin popüler işi Kuruluş Osman gibi dönem dizilerinde sergilediği kılıç kullanma yeteneği ve aksiyon becerileri, onu bu tarz projelrin vazgeçilmez ismi haline getirdi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Kötü Kan ve Marnali gibi günümüz zamanında geçen popüler dizilerde de başarılı bir oyunculuk grafiği çizen yetenekli isim, gelecek projeler için büyük bir umut vadediyor.