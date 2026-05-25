İnternetten alışverişte artık yeni bir dönem yaşıyoruz. İnsanlar sadece bütçelerini düşünmekle kalmıyor, aynı zamanda tüketim çılgınlığının da önüne geçmek istiyor. Bu durum en çok giyim sektörüne yaradı. Sektördeki verilere bakıldığında, adet bazında piyasanın mutlak hakimi kıyafetler.

Özellikle gömlek ve üst giyim ürünleri kapış kapış gidiyor. Sadece bu kategoride 751 bin adet satış yapıldı. İnsanlar gardıroplarını satarak hem yer açıyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor. Gömlekleri abiye elbiseler, pantolonlar ve montlar izliyor. Ayakkabı sektörü de boş durmadı; 443 binden fazla ayakkabı internet üzerinden yeni sahibini buldu.

Paranın adresi yine akıllı telefonlar oldu

Kıyafetler adet olarak çok satılsa da işin içine ciro ve para girdiğinde liderlik hemen el değiştiriyor. İkinci el pazarında en büyük paralar teknolojik cihazlarda dönüyor. Yenilenmiş olanları bir kenara bıraksak bile, sadece internetten satılan ikinci el cep telefonları tek başına 594 milyon liralık bir piyasa oluşturdu.

Bu miktar, toplam ikinci el pazarının yüzde 6'sına denk geliyor. Telefon fiyatlarının yüksekliği bu sonucu doğuruyor tabii. Telefonların peşinden ise yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken ceketler, kışlık montlar ve özel günlerde giyilen abiyeler geliyor. Finansal tabloda bu ürünler pastanın büyük dilimini kapıyor.

Yenilenmiş cihazlarda eski modeller revaçta

Pazarın bir diğer önemli ayağını ise yenilenmiş ürünler oluşturuyor. Alıcılar burada nokta atışı tercihler yapıyor. Herkes bütçesine en uygun ve işini görecek modellerin peşinde. Mesela piyasada en çok tutulan modeller 2021 yılında üretilen ve 128 gigabayt hafızası olan cihazlar oldu. Bu modeller pazarın yüzde 16,3'ünü tek başına elinde tutuyor.

Hemen arkasından ise 2019 model 64 ve 128 gigabaytlık telefonlar geliyor. İlginç bir detay daha var; en çok el değiştiren, yani en çok işlemi yapılan cihaz yüzde 14,9'luk oranla yine 2019 model 64 gigabaytlık telefonlar oldu.

Buüyümeye devam ediyor

Türkiye’de e-ticaret artık kabuk değiştiriyor. Sıfır ürün satılan sitelerin yanında bu ikinci el platformları dev bir geri dönüşüm ağı kurdu. Parfümden telefona, eski tabaklardan koleksiyon parçalarına kadar her şey alıcı buluyor. Hem parasını korumak isteyenler hem de çevreye daha az zarar vermek isteyen milyonlarca insan bu pazarın içinde. Mevcut ekonomik şartlar ve insanların değişen alışkanlıkları, bu büyüme ivmesinin önümüzdeki yıllarda da hız kesmeden devam edeceğini net bir şekilde gösteriyor.