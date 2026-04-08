İbrahim Tatlıses’in emniyete başvurarak oğlunun kendisini tehdit ettiğini öne sürmesi, süreci başlatan temel etken oldu. Mahkemece değerlendirilen şikayet dosyası sonucunda Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Bu kararın etkinliğini sağlamak amacıyla, tarafların birbirine 3 kilometreden fazla yaklaşmasını önleyecek şekilde elektronik kelepçe uygulamasına hükmedildi.

Ahmet Tatlıses'e neden elektronik kelepçe takıldı sorusunun temelinde can güvenliğini sağlama amacı yatıyor. Adli kontrol mekanizması olarak kullanılan bu sistem, belirlenen mesafe sınırı ihlal edildiği anda emniyet birimlerine ve ilgili tarafa sinyal gönderiyor. Ahmet Tatlıses tarafı ise bu durumun asıl sebebinin babasının mal varlığını koruma amaçlı açtığı "vasi atanması" davası olduğunu savunuyor. Babasının sağlığı ve çevresindeki kişilerin etkisiyle yanlış kararlar aldığını iddia eden Ahmet Tatlıses, yaşananların bir sindirme politikası olduğunu dile getiriyor. Ancak mahkeme kararı, doğrudan tehdit ve güvenlik riskini baz alarak bu tedbiri uygulamaya koydu.

Ahmet Tatlıses kimdir ve ne iş yapıyor?

İbrahim Tatlıses’in en büyük çocuğu olan Ahmet Tatlıses, 1970 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gözlerini açtı. Ünlü sanatçının Adalet Tatlı ile olan evliliğinden doğan Ahmet Tatlıses, uzun yıllar babasının en yakınında bulunan isimlerden biri oldu. Bir dönem babasının menajerliğini ve korumalığını da yürüten Tatlıses, aynı zamanda ticaret dünyasında kendi girişimleriyle de tanındı.

Gençlik yıllarından itibaren aile şirketlerinde aktif roller üstlenen Ahmet Tatlıses, gıda ve turizm gibi farklı sektörlerde iş tecrübesi edindi. Özellikle Tatlıses markasının yönetim süreçlerinde bir dönem etkin söz sahibi olan isim, son yıllarda babasıyla yaşadığı aile içi anlaşmazlıklar ve mahkeme süreçleriyle sıkça medya kanallarında yer aldı. Şu an ticaretle uğraşmaya devam eden Ahmet Tatlıses, evli ve çocuk sahibi bir aile babası.