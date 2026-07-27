Son Mühür- İzmir Foça’da duayen turizmci ve yerel tarih araştırmacısı Sebahattin Karaca, Yenifoça’da düzenlenen söyleşide Foça’nın kuruluşundan önemli olaylarına kadar bütün ayrıntıları aktardı. Karaca Yenifoça’nın bilinmeyen kısmına dikkat çekti.

Tarih meraklıları buluştu

Yenifoça'da bir kafede düzenlenen söyleşide yazarlar Gönül Çatalcalı, Berat Alanyalı ve Ahmet Önel'in yanı sıra eğitimci Yılmaz Mızrak, Foça Kitap Kulübü Başkanı Alptekin Aydın, Foça Kent Konseyi Başkanı Aytaç Candan ve çok sayıda tarih meraklıları katılım sağladı.

Avrupa’nın Foça saldırısı

Foça’nın tarih boyunca özellikle 1300’lü yıllarda sürekli saldırıya uğramasının sebebini açıklayan Karaca, Foça’da şap madeninin yüzyıllardır Avrupadaki kumaş boyalarının kalıcılığı sağlayan en değerli ürünlerden biri olduğunu ifade etti.

Saldırı döneminde Foça’yı korumak için surlarla çevrildiğini yerleşkeyi ise ilçeye yaydıklarını ifade etti. Karaca Ceneviz zamanında Mahonalı tüccarların resmi ve yasa dışı vergilerle güçlendiğini belirterek çoğu tarihçinin bu yapının ilk mafya örneklerinden biri olduğunu söyledi.

"Mafyanın buradan doğduğunu söylerler"

İlk mafyaların Foça’da olduğunu açıklayan Karaca “1300’lü yıllarda Yenifoça o kadar çok saldırıya uğrar ki, kenti boydan boya çevreleyen sur duvarlarını yapmak zorunda kalırlar.

Bununla da kalmazlar, olası büyük bir saldırıda herkesin aynı anda imha olmasını önlemek amacıyla yerleşim yerlerini birbirinden uzak yerlere, Bucak, Sazlıca, Kartdere, Kocamemetler gibi değişik noktalara paylaştırarak oluştururlar. Evlerini de yaparken küme ev dediğimiz kale gibi evler yaparlar.

Bu evler üç katlı ve her katı ayrı ayrı amaçla dizayn edilmiş evlerdi. Yenifoça ve Foça’ya saldıran korsanlar, birçok ganimetin yanı sıra kilisede bulunan ve etrafı çok değerli taşlarla kaplı olan altın haç’ı da alıp ülkesine götürüyor. Bu haç halen Cenova Katedralinde bulunuyor. Mahonalı korsan tüccarların yönetimindeki dönemde ise mafyatik oluşumlar ortaya çıkıyor.

Bu doymaz tüccarlar kazançları için Ceneviz’e vergi öderken, el altından da burada yaşayanlara ve çalışanlara vergi koyuyorlar. Bu mafyaya giden yolda kapının ilk aralanmasıdır. Onun için tarih yazarları mafyanın buradan doğduğunu söylerler” ifadelerini kullandı.

Zübeyda Hanım’ın mezarlığındaki taşSöyleşinin sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Karaca, dileyen okurları için kitaplarını da

imzaladı. Karaca, Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’daki mezarlığında kullanılan taşın da Foça’dan getirildiğini ve ilçenin sadece belirli kısımlarında bulunduğunu açıkladı. Söyleşi sonunda vatandaşların sorularını yanıtlayıp okurlarının kitaplarını imzaladı.