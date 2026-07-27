Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti çalışmaları ve ülke gündemindeki gelişmeleri değerlendirmek üzere İzmir İl Başkanlığı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"AK Parti iktidarına meydan okuyoruz"

Bugün il yöneticilerine verilen eğitimi gerçekleştirmek için İzmir’de olduklarını belirten Kaya, “Bugün İzmir’de oluş nedenimiz; kuruluşun ve kurtuluşun şehri olmasıdır. Bugün Türkiye ekonomik kriz yaşıyorsa, kurtuluşu İzmir’dedir. Bugün bizler yanıtımızı buradan veriyoruz. Siyasi iktidardan kurtuluşun yolu yine İzmir’den geçecek. Bu yolda yürümeye kararlıyız. ADD Genel Başkan Yardımcısı olan bir başkanınız var. Yerel yönetimlerde hizmet etmiş bir belediye başkanınız var. Biz bugün yönetici eğitimine gelmişsek, şunun açık göstergesidir: Biz CHP’ye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Halkın iktidarının kurulacağı yer de İzmir’dir. Bu meydandan AK Parti iktidarına meydan okuyoruz. Bu yolda yürüyenler Cumhuriyet’i savunanlardır. Atatürk’ün yolundan yürüyenlerdir. Bu yoldan sapanlar olabilir. Biz biliyoruz ki yüreğinde Cumhuriyet sevdası olanlar bu yolu asla terk etmezler” ifadelerini kullandı.

İl Başkanlığı ziyaretinin öncesinde Buca Cezaevine

İzmir İl Başkanlığı’na gelmeden önce cezaevi ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyen Kaya, “Buraya gelmeden önce Buca Cezaevi’ndeydim. Tunç Soyer’i ziyaret ettim. "İzmir halkına söyleyeceğin bir şey var mı?" dedim. Şunları söyledi:

“En zorlu zamanlarda yanınızda olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Her birinizin başladığı sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğine dair inancımla teselli buluyorum. En kısa zamanda kavuşmak üzere en derin saygılarımı sunuyorum.” dedi. "Gün gelecek sizinle bu mücadeleye devam edeceğim." dedi. Bir ilçe sınırlarındaysam belediye başkanını ziyaret ederim. Buca Belediye Başkanımızı ziyaret ettim. Arkadaşlarımızın haksız yere içeride olduklarını biliyoruz. Belediye başkanlarımız yargılanabilir ama tutuklu yargılanamaz. Buca Belediye Başkanımıza vekalet eden başkanımızla ve meclis üyelerimizle bu durumu değerlendirdik. Yere asla bir bayrak düşürmeyeceğiz. Bu eğitimi Tunç Soyer’e ithaf edeceğiz. Hiçbir yoldaşımızı geride bırakmayacağız. İzmir’e hizmet etmiş kim varsa yüreğimizde taşıyacağız. İzmir’in dağında açan çiçeklerin Hakkari’de de açması en büyük temennimizdir. Türkiye’nin ufkunu açtınız şimdi bu partinin hedefini gerçekleştirmekte İzmir örgütümüzün omuzlarındaki en büyük sorumluluktur” dedi.

“İzmir’i İzmirli bilir”

Görevden almalar hakkında konuşan CHP’li Kaya, “Bizim örgütsel anlayışımız aşağıdan yukarıya doğru. İzmir’in Karşıyakası’nda bu görevi kimin daha iyi yapacağını Ankara’dan bilemezler. Karşıyakaların, partililerin vereceği karar esastır. Partinin Genel Sekreteri İzmir Milletvekili, partinin bilişimden sorumlusu İzmir Milletvekili, Grupbaşkanvekilleri İzmir Milletvekili. Bu arkadaşların görüşü olur. Hakkari’ye ne kadar söz söyleme fırsatı varsa İzmir için de var” dedi.

Gümrükçü: 3 ilçe başkanını görevden aldık

Yapılan basın açıklamasında konuşan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, "Örgütlerdeki boşalmayı en nitelikli arkadaşlarla doldurma içerisindeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor. CHP’nin genel siyasi hedefi İzmir’i kucaklayıcılığını, Atatürkçülüğünü Türkiye’ye yaymaktır. CHP siyaset yapmak İzmir kimliğinin içerisindedir. CHP yönetiminin İzmir’e verdiği önemin göstergesi oldu. Rahmi Aşkın Türeli ve Sevda Erdan Kılıç Grupbaşkanvekili oldu. Öğlen saatlerinde başlayan yönetim kurulu toplantımız devam ediyor. 3 ilçe başkanımızı görevden aldık. Ellerindeki görevi CHP’yi parçalayan 3 arkadaşı görevden aldık. Yerlerine atama yapılırsa paylaşacağız” diye konuştu.