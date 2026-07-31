Türk siyasetinde dengeleri değiştirebilecek yeni bir birleşme ve ittifak süreci için kritik temaslar hız kazandı. Meclis çatısı altında yer alan siyasi partilerin güç birliği arayışları sürerken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin oluşturduğu "Yeni Yol Grubu" ekseninde yürütülen görüşmelerin ne yönde ilerleyeceği merak konusu oldu. Bekin'in temasların ulaştığı seviyeye ve atılacak somut adımlara dair verdiği net mesajlar kulisleri hareketlendirdi. Peki, Yeniden Refah ile Saadet Partisi birleşiyor mu, süreçte son durum ne? İşte ayrıntılar...

YENİDEN REFAH PARTİSİ VE SAADET PARTİSİ BİRLEŞECEK Mİ?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Saadet Partisi ile yürütülen görüşmelerin son derece olumlu bir düzlemde ilerlediğini açıkladı. İki parti arasındaki temasların belirli bir olgunluk düzeyine ulaştığını vurgulayan Bekin, yakın gelecekte bu konuyla ilgili çok somut adımların atılacağını ifade etti. Sürece diğer siyasi partilerin de katılım sağlayacağını öngördüklerini belirten Bekin, partiler arasındaki güçlü isteğin yeni ve etkili bir oluşumu ortaya çıkaracağını dile getirdi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ YENİ YOL GRUBU'NA DESTEK VERECEK Mİ?

Gelecek Partisi'nin fesih kararının ardından Meclis'teki "Yeni Yol Grubu"nun geleceği tartışılmaya başlandı. Gelecek Partili dört milletvekilinin Yeni Yol Grubu bünyesinde siyasete devam edeceğini açıklamasını değerlendiren Bekin, bu grubun düşmemesi adına destek verip vermeyecekleri sorusunu yanıtladı. Bekin, konunun resmi olarak gündeme gelmesi halinde parti MKYK'sı ve Başkanlık Divanı'nın toplanacağını, Genel Başkan liderliğinde yapılacak istişareler doğrultusunda karar verileceğini belirtti.

AHMET DAVUTOĞLU VE GELECEK PARTİSİ İLE GÖRÜŞME YAPILDI MI?

Gelecek Partisi Kurucu Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yapılan temaslara da değinen Doğan Bekin, daha önce ilhak ve farklı iş birliği başlıklarında görüşmeler gerçekleştirildiğini ancak o dönem sürecin neticelenmediğini söyledi. Partilerin kendilerine ait hassas olduğu konuların bulunduğunu ifade eden Bekin, mevcut durumda Gelecek Partili isimlerin de yeni dönemde kendileriyle birlikte hareket edeceğini umduklarını dile getirdi.