İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, emniyetteki işlemlerinin noktalanması sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesine başvurulan Küçük hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir adli süreç başlatıldı.

Tutuklama talebinde bulunuldu!

Başsavcılık, ifadesi sonrasında Cem Küçük'ü, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından ilgili suçlama kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiği ifade edildi.

İki suçlama üzerinden başlatılmıştı!

Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın başlangıcında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "şantaj" suçlamaları üzerinden işlem yapıldığı ifade edilmişti.

Kararı Sulh Ceza Hakimliği'nde!

Savcılığın tutuklama talebi sonrasında son kararı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği verecek. Hakimliğin değerlendirmesinin ardından Cem Küçük hakkında tutuklama, adli kontrol uygulanması ya da serbest bırakılmasına yönelik karar verilecek.