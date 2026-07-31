Son Mühür- Türk dış politikasına ''Stratejik Derinlik'' kitabıyla hızlı bir giriş yapan Ahmet Davutoğlu'nun siyasi yaşamı da ilgi çekici kırılmalara sahne oldu.

AK Parti Genel Başkanlığı'ndan başbakanlığa uzanan, sonrasında olaylı bir vedalaşmanın ardından Gelecek Partisi çatısı altında devam eden siyasi yaşamına Davutoğlu son noktayı koyduğunu duyurdu.

Milli Görüş kökeninden gelmiyor...



"Ahmet Davutoğlu, Tayyip Erdoğan'ın çocukluğundan, gençliğinden veya siyasi kariyerinden gelen biri değil. Milli Görüş kökeninden, İmam Hatip'ten, belediye kadrosundan ya da Erdoğan'ın yakın çevresinden gelmiyor'' hatırlatmasında bulunan Yılmaz Özdil,

''Peki hayatının hiçbir döneminde yolu kesişmeyen Ahmet Davutoğlu'nu neden AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan yaptı?

Bence bu, Türk siyasi tarihinin son 25 yılındaki en kritik ve hiç sorulmayan sorulardan biridir." vurgusuyla yeni bir tartışmaya kapı araladı.

Düşük profilli olduğu için seçildi...



Özdil'in Davutoğlu hakkında merak ettiği soruya göndermede bulunan akademisyen Emrah Gülsunar,

''2014'te Erdoğan Cumhurbaşkanı olurken birçok kişinin öngördüğü Abdullah Gül'ün de başbakanlığa dönmesiydi. Ancak bu Erdoğan'ın siyasi gücüne ciddi bir karşı ağırlık merkezi oluşturabilirdi.

O yüzden AK Parti Kongresi bilinçli olarak Gül'ün Cumhurbaşkanlığı süresi bitmeden bir gün önce toplandı ve Gül yerine Ahmet Davutoğlu AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan yapıldı. Davutoğlu bir yandan parti içinde Gül kadar ağırlığı olmayan ama bir yandan da "düşük profilli" denemeyecek bir isimdi. Tam geçiş dönemi için uygundu.

Nitekim Davutoğlu da parti içinde güç biriktirmeye başlayınca bir buçuk sene sonra o da Gül gibi tasfiye edildi'' değerlendirmesinde bulundu.