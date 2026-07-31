Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Ayvalık'a sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgedeki alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 42 itfaiye aracı, 58 su tankeri ve 850 personel başta olmak üzere çok sayıda araç ve orman gönüllüsüyle müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle risk altında bulunan Ayvalık'a bağlı Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Söndürme çalışmaları sırasında ikisi itfaiye, biri orman personeli olmak üzere 4 kişi yaralanırken, alevlerin ortasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak kıvılcımı yangına neden oldu: 2 tutuklama

Gömeç yangını ile ilgili açıklama yapan Balıkesir Valiliği, yangını kaynak kıvılcımıyla çıkardığı tespit edilen 2 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Ülke genelinde devam eden orman yangınlarındaki son duruma ilişkin detayları aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yürütülen mücadeleye dair şu bilgileri verdi:

"Sahada yürüttüğümüz özverili ve etkin mücadeleler neticesinde; Muğla / Fethiye yangını TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Balıkesir / Gömeç, Antalya / Alanya ve Mersin / Gülnar-Aydıncık yangınları ise BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA. Aydın / Çine'de devam eden yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek."

Alanya'daki yangın büyük ölçüde kontrol altında

8 helikopter, 2 uçak, 40 arazöz ve 400 personelin katıldığı söndürme çalışmalarında alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangına 10 dakika içinde müdahale ettiklerini belirten Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, "Yangın 'tamamen kontrol altına alındı' diyemeyiz ama büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamen bittikten sonra ne kadar alanın yangından etkilendiğini daha net görebileceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı: Mücadelemiz kesintisiz sürüyor

Yangın bölgelerindeki hava ve kara operasyonlarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanlığı ise sosyal medya hesabından "Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarımız da tüm gücüyle sahada. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç yangınlarına müdahalemizi havadan yoğunlaştırdık. Yeşil Vatan'ımızı yangınlara karşı havadan ve karadan korumak için tüm gücümüzle sahadayız." açıklamasını yaptı.