Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi'nde başlayan orman yangınının ilk anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere vatandaşların ilk andan itibaren kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı anlar net bir şekilde yer aldı. Haber merkezimize ulaşan kayıtlarda, alevlerin büyüklüğü ve mahallelilerin yaşadığı panik anları saniye saniye görüldü.

Alevler yola kadar indi, 2 araç küle döndü

Yangının çıkış anının ardından hızla büyüyen alevler, Kavşit Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yolun kenarına kadar geldi. Ekiplerin havadan uçak ve helikopterlerle yürüttüğü söndürme çalışmalarına, bölge halkı da ellerindeki hortum ve çalılarla destek vermeye çalıştı. Rüzgarın etkisiyle kontrolü güçleşen yangında, biri jandarmaya ait olmak üzere toplam 2 araç yanarak kullanılamaz hale gelirken ekiplerin bölgedeki müdahalesi aralıksız sürüyor.