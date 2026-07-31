Son Mühür- Gazeteci Cem Küçük dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tarafından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Gündemden düşmeyen gözaltı için Gazeteci Fatih Altaylı da yorum yaptı.

"Kışın yenilen hurmalar meselesi"

Yazısında Deniz Göktaş'a atıfta bulunan Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Göktaş’ı haklı çıkarma pahasına da olsa bunu yazmam lazım.

Cem Küçük’ün TGRT’deki programına ve yazılarına son verildiği açıklanınca “Ayrılığın daha köklü, daha eskiye dayalı bazı konular nedeniyle, özellikle de Küçük’ün bir dönem kendini ‘devlet ve derin devletin temsilcisi’ gibi göstermesinin yarattığı giderek artan rahatsızlık nedeniyle olduğu söyleniyor. Öyle ise yakında başka yansımalarını da görürüz.” diye yazdım.

Çünkü farklı kaynaklardan gelen bilgiler bu yöndeydi.

Bir zamanlar en yakın dostu olan ve “Ben Cem Küçük’ün patronuyum” diye dolaşan kişinin tutuklanmasından sonra Cem Küçük de gözaltına alındı.

Gözaltının açıklanan nedeniyse gazetecilik faaliyetinden daha çok, var olduğuna herkesi inandırdığı gücünü kötü amaçlı kullanma iddialarıyla ilgili.

Yani aslında kışın yenilen hurmalar meselesi."