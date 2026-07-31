Çağıl Aydıner, tiyatro kökenli eğitimi ve ekran işleriyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Adı yeni projeyle birlikte anılmaya başlayınca yaşı ve kariyeri araştırılan konular arasına girdi.

Amerika'da aldığı konservatuvar eğitimi de merak edilen başlıklardan biri. İşte hakkında bilinenler.

Yeni sezonda Güneşin Doğduğu Yer kadrosunda

Oyuncunun, Güneşin Doğduğu Yer dizisinde "Suzi" karakterine hayat vereceği aktarıldı. Proje, yeni sezonun konuşulan yapımları arasında sayılıyor.

Bu rol, Netflix'te yayımlanan Geleceğe Mektuplar'ın ardından gelen ikinci büyük çıkış olacak. Aydıner, o dizideki "Seda" karakteriyle tanınırlığını hızla artırmıştı.

Çağıl Aydıner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Aydıner, 22 Ekim 1999'da Moskova'da doğdu. Kökeni Ankara'ya dayanan oyuncu şu anda 26 yaşında; ekim ayında 27'ye girecek.

Sanatla iç içe bir ailede büyüdü. Kardeşinin de profesyonel dansçı olarak çalıştığı biliniyor; dans ve oyunculuk yeteneği çocukluk yıllarına uzanıyor.

Üniversite eğitimi için Amerika'yı seçti. Boston Üniversitesi Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun oldu, ardından Türkiye'ye dönerek kariyerine burada devam etti.

Rol aldığı diziler ve tiyatro çalışmaları

Oyunculuğa tiyatro sahnesinde başladı. Amerika'daki topluluklarda çeşitli oyunlarda görev aldı; Vişne Bahçesi ile Broadway in İstanbul bu dönemin öne gelen işleri arasında sayılıyor.

Televizyondaki ilk deneyimi Serhat adlı dizide oynadığı "Melisa" karakteriyle oldu. Ardından ATV ekranlarındaki Kuruluş Osman'da "Prenses Maria" rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Yine ATV yapımı Kardelenler'de "Gizem" karakterini canlandırdı. Bu roller, sahne birikimini ekran işlerine taşımasını sağladı.

Son olarak dijital platformda yayımlanan Geleceğe Mektuplar'da yer aldı. Kısa sürede birbirinden farklı yapımlarda görünmesi, oyunculuk yelpazesini genişleten bir seyir oluşturdu.

Dönem dizisinden gençlik hikâyesine uzanan bu çeşitlilik, kariyerinin ilk yıllarında geniş bir tür deneyimi kazanmasını sağladı. Yeni sezondaki performansı da bu birikimin üzerine ekleneceği için izleyicinin ilgisini topluyor.