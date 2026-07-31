Son Mühür- TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi'nden çıkarılmasının ardından halka yanlış bilgiyi alenen yaymak ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınan Cem Küçük, sırada kim var tartışmalarına neden olmuştu.

Sözcü TV Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün TGRT Haber'de bir isimle daha vedalaşılacak açıklamasının ardından Şamil Tayyar Öztürk'e sorduğunu ve söz konusu kişinin Hasan Basri Akdemir olduğunu öğrendiğini duyurdu.



Akdemir'den yanıt gecikmedi...



''Aslında YouTube yayınında detaylıca anlattım ama baktım ki operasyon hesapları Şamil Tayyar’ın paylaşımından bir cümle kırparak paylaşıyor. “Açıklama yapayım” dedim'' hatırlatmasında bulunan Akdemir,

''Düşünmezler çünkü insanın çocuğu, ailesi var. Akletmezler.

TGRT Haber’de Medya Kritik programında moderatörlük görevinden bir ay önce yönetim ile istişare halinde ayrılıp, yorumcu olarak devam etme kararı aldım. Yani Cem Küçük’ten önce ayrılmıştım.

Sebebi de gayet açıktı. YouTube yayınlarında söylediklerimi birileri İhlas Medya Grubu’ndan bilir, gereksiz yere hiç ilgileri olmamasına rağmen kanalın adını geçirmeyeyim diye bir hassasiyet bende de kanal yönetiminde de oluşmuştu.

Böyle bir çözüm bulmuştuk...



YouTube yayınlarını bırakmak yerine yine TGRT Haber’den ayrılmadan böyle bir çözüm bulduk.

Sonra da memlekete gittim. Döndüm. Taksim Meydanı’nda Gürkan Hacır’ın konuğu olarak yayınlara devam ettim. Yeni sezonda da devam edeceğim.

Saygı Öztürk’ün bilgisi yanlış. Haberi çarpıtanların yaptığı daha da yanlış.

Neyse yapacak bir şey yok'' mesajı verdi.