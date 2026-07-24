Genel Başkanlığa oy birliğiyle gelen Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'de üst yönetim organları belli oldu. Kurucular Kurulu toplantısında partinin en üst karar organı olarak dikkat çeken 80 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oldu.

Anadolu Kulübü'nde düzenlenen toplantıda hazırlanmış olan listeler oy birliğiyle kabul görürken, yeni dönemde partinin yönetim kadrosunda görev alacak isimler de netleşti.

İzmir milletvekillerinden Parti Meclisi'nde güçlü temsil!

Parti Meclisi listesinde en dikkat çeken noktalardan biri ise İzmir'in yeri oldu. YENİ Parti'nin kuruluş aşamasında CHP'den istifa eden 9 İzmir milletvekilinden 8'i Parti Meclisi'nde kendine yer buldu.

Parti Meclisi üyeliğine seçilen İzmir milletvekilleri şu şekilde:

- Tuncay Özkan

- Deniz Yücel

- Ednan Arslan

- Gökçe Gökçen

- Murat Bakan

- Ümit Özlale

- Salih Uzun

- Yüksel Taşkın

Parti Meclisi'nde 80 isim!

Kurucular Kurulu tarafından netleştirilmiş olan Parti Meclisi, partinin siyasi kararlarını belirleyecek en üst organ olarak çalışmalarını gerçekleştirecek.

Genel Başkan Özgür Özel'in de kendine yer bulduğu listede Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Deniz Yavuzyılmaz, Gökhan Günaydın, Mahmut Tanal, Mustafa Sarıgül, Namık Tan, Seyit Torun, Suat Özçağdaş, Tekin Bingöl, Türkan Elçi, Veli Ağbaba, Utku Çakırözer ve Ulaş Karasu gibi siyaset dünyasının önde gelen isimleri de Parti Meclisi üyeleri arasında kendine yer buldu.

Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belli oldu!

Parti Meclisi'nin kesinleşmesi sonrasında partinin denetim ve disiplin süreçlerinden sorumlu olacak 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu da netleştirildi.

YDK'da görev alacak isimler şu şekilde:

- Ahmet Tuna Soydemir

- Ali Güvenbaş

- Buse Batyar

- Bülent Yücetürk

- Deniz Orhon

- Emin Anıl Koç

- Emresan Dalveren

- Ezgi Rahime Taşdemir

- Gülsemin Kaya

- Işıl Name Evgin

- Kubilay Cem Baran Fırat

- Mehmet Hadimi Yakupoğlu

- Mete Doğukan Beyaz

- Ural Baysal

- Ziya Gökalp Koca