Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) hareketlilik devam ediyor. Bir yandan Özgür Özel’in liderliğinde kurulan Yeni Parti’ye katılmak için istifalar yaşanırken; diğer yandan ise ‘arınma’ mesajı veren genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğindeki partiye katılımlar sürüyor. Son olarak CHP İzmir’de Karabağlar’da düzenlenen kitlesel üye katılım töreniyle partiye 200 yeni üye katıldı. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden esnafa kadar CHP saflarına katılan yeni isimlere rozetlerini CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü taktı. CHP’ye katılım isimler arasında İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunlar Bayileri Esnaf Odası Başkanı Çakmak da yer aldı.

“500 kişi daha katılacak”

Kendini bildi bileli solcu olduğunu ifade ederek açıklamalarda bulunan Çakmak, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin başına dönmesinin ardından verdiği arınma mesajı açıkçası bizi derinden etkiledi. Gelişmeleri zaten uzun zamandır yakından izliyorduk. Kılıçdaroğlu’nun neden geri geldiğini anlattığımızda insanlar da bize hak verdi. O yüzden şimdilik 200 kişilik bir ekiple CHP’ye katıldık. Yakın zamanda 500 kişinin daha partiye katılması planlanıyor” dedi.

“Gümrükçü iyi niyetli bir insan”

Özel ve yönetimini sert bir dille eleştiren Çakmak, “Özgür Özel’e ve Ekrem İmamoğlu’na asla güvenmiyoruz. Partiyi ne hale getirdiklerini herkes gördü. Şimdi ise yenilenme ve arınma süreci yaşanıyor. CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü gerçekten iyi niyetli bir insan. Halkı düşünüyor, halka kulak veriyor. Çok kısa sürede İzmirlilerin büyük sempatisini kazandı. Biz de onu gözlemledik ve resmen sosyal deney yaptık. Çalışmalarını insanlara anlattık, onların tepkilerini de ölçtük. Türkiye’de uzun zamandır algı yaratmaya, toplumu kutuplaştırmaya çalışıyorlar. Ancak yeni yönetimin bunlara izin vermeyeceğine inancımız tam. Dernekler, federasyonlar da yanımızda. Spor kulüplerine gittik, takımlarla konuştuk. Biz İngiliz Büyükelçisiyle görüşen İmamoğlu’na değil, topluma güveniyoruz. Önce hep birlikte gözlemledik, çalışma yaptık ve sonrasında da partiye katılmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

“Partiyi çorbaya çevirmişler”

“Görün bakın, yarın seçim olsa yine bu ülkeden umudunu kesen herkes CHP’ye oy verecek” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Çakmak, “CHP’yi terk eden 91 milletvekili de bir daha seçilemeyecek. Çünkü bunca zaman halkı yanlış yönlendirdiklerine şahit olduk. Bu ülkede 20 bin lira maaş alan emekliler var, o milletvekillerinin umurunda değil. Meclis üyelerini dahi seçerken para almışlar. Yaptıkları işlerle partiyi çorbaya çevirmiş, resmen darmadağan etmişler. Biz Kılıçdaroğlu’na güveniyoruz. Arınacağız, kötü insanları partiden atacağız. Ben zaten ezelden beri solcu biriyim. Kılıçdaroğlu’nun Bülent Ecevit gibi dürüst bir insan olduğuna inanıyorum” diye konuştu.