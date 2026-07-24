Son Mühür - Türkiye siyaseti bugün oldukça hareketli. Özgür Özel'in istifası ve YENİ Parti'nin kuruluş sürecinin başlaması CHP'deki kaynamayı arttırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katılırken, belediye başkanları da bu furyaya katıldı.

"Ülkenin yeniliğe ihtiyacı var"

Bu kapsamda sosyal medya hesabı üzerinden istifasını duyuran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sırf kurucusu için veya tarihi aidiyet duygusu sebebiyle şu an iktidarın güdümünde hareket eden bir partide kalmanın ülke menfaati açısından doğru olduğunu düşünmediğinden bahsetti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisinde kalmayı tercih eden tüm partililerimizin tercihine saygım var.

Ancak sırf kurucusu için veya tarihi aidiyet duygumuz yüzünden şu an iktidarın güdümünde hareket eden bir partide kalmanın ülke menfaati açısından doğru olduğunu düşünmüyorum.

Dün partimizin değişime ihtiyacı vardı, değişim gerçekleşmişti.

Bugün ülkenin yeniliğe ihtiyacı var.

O yeniliği de de hep beraber gerçekleşecektireceğiz.

Sizinleyiz Özür Özel"