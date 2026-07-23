Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak için harekete geçti. Arap temsilcisinin sunduğu yüksek bonservis bedeli sarı-lacivertli camiada yankı buldu. Yönetim, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun takımdaki geleceğini masaya yatırdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN NE KADAR BONSERVİS TEKLİF EDİLDİ?

Al-Ahli, başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye 35 milyon euro değerinde bir teklif yaptı. Bu transfer gerçekleşirse Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli kulübün en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ TRANSFER İÇİN NE KARAR VERDİ?

Fenerbahçe yönetimi, Suudi Arabistan'dan gelen bu teklife sıcak bakıyor. Milli oyuncunun da onaylaması durumunda kulüp yönetimi ayrılığa izin verecek. Yönetim, takımdan ayrılma ihtimaline karşı 27 yaşındaki oyuncunun yerine alınacak alternatif isimleri de şimdiden belirledi.

KEREM AKTÜRKOĞLU GEÇEN SEZON KAÇ GOL ATTI?

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 44 resmi karşılaşmaya çıkan yetenekli oyuncu, bu maçların 39'unda ilk 11'de yer aldı. Sahada toplam 3194 dakika kalan milli sol kanat, sezonu 15 gol ve 10 asistle tamamlayarak skora etki etti.