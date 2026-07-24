Son Mühür- CHP'den istifasının ardından Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye katılacağı sinyalini veren ancak, Özel'in Yeni Parti sürecinin somutlaştığı süreçte bağımsız kalmaya devam edeceğini duyuran Cemil Tugay, AK Parti'ye mi geçiyor söylemlerine neden olmuştu.

Daha önce Cemil Tugay'ın geçişine dair AK Parti içinde en çok karşı çıkan isim olarak konuşulan Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan'ın, ''CHP'den istifa edenlere kapımız açık'' mesajı, Cemil Tugay için kapılar açılıyor mu sorusunu da beraberinde getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret eden Tugay, görüşmede Karabağlar'ın kentsel dönüşümüyle ilgili sorunları ele aldıklarını duyurmuştu.



Fitili yakan isim Altaylı oldu...



İzmir kamuoyunda gündemin üst sıralarına tırmanan tartışmaları alevlendiren isim gazeteci Fatih Altaylı oldu.

''CHP’li belediye başkanlarının önce gözaltına alınıp ardından tutuklanmasının artık rutin bir işlem haline geldiğini, sıradanlaştığını ve hatta haber değerini bile yitirdiğini daha önce de yazdık. Keza paçayı kurtarmak için bazı belediye başkanlarının da AK Parti’ye geçmek için sıraya girdiğini “Yok canım o da olmaz” dediğiniz isimlerin bile AK Parti’den, daha doğrusu AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan onay beklediğini de biliyoruz'' hatırlatmasında bulunan Fatih Altaylı,

''Ve gerek CHP cenahından aldığım, AK Parti cenahından da hemen hemen doğrulattığım bir bilgiye göre, pek yakında AK Parti’ye çok önemli bir geçiş olacak.

Tahmin ettiğiniz gibi o il İzmir...



AK Parti’nin kuruluşundan bu yana seçim kazanamadığı, en güçlü isimlerini aday yaptığı halde başarılı olamadığı, ağzıyla kuş tutsa seçmenini ikna edemediği bir ilin büyükşehir belediye başkanı pek yakında AK Parti’ye geçebilir.

Tahmin ettiğiniz üzere bu il İzmir.

Belediye Başkanı da tabii ki, Cemil Tugay'' ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel'e 31 Mart sürecinde Hatay'da Lütfü Savaş, Antalya'da Muhittin Böcek'le birlikte İzmir'de Cemil Tugay'ın adaylığı üzerine eleştiri yapıldığını hatırlatan Altaylı,

''Özel kurultay döneminde oluşan gerilim nedeniyle Tunç Soyer’i adaylaştırmamış, onun yerine İzmir’de örgütün bile pek istemediği Tugay’ı aday göstermişti. Sonuçta Tugay yine kazanmış, ama bir önceki Başkan Soyer’in aldığı yüzde 58’lik oy oranına karşın Tugay’ın oy oranı ancak yüzde 49 olabilmiş, CHP yüzde 10’a yakın oy kaybına uğramıştı.

Cemil Tugay’ın 2 yıllık başkanlık karnesi de pek iyi değildi, kentte memnuniyetsizlik oranı giderek artıyordu.

Ve şimdi Cemil Tugay’ın giderek AK Parti’ye yaklaştığı, iktidar partisinin koruyucu kanatları altına girmek için zemin yokladığı, İzmir siyasetini iyi bilen CHP’liler tarafından açıkça söyleniyor.

Bu ihtimali değerlendirmek için konuştuğum AK Partili bazı isimler de bu olasılığı yalanlamıyorlar. “Hiç alamadığımız bir yeri böyle almak kötü olmaz. Belki bu sayede bir sonraki seçimlerde İzmirlilerin bizi seçme ihtimalini de artırmış oluruz” diyorlar'' iddiasında bulundu.



Görevime bağımsız olarak devam edeceğim...



Fatih Altaylı'nın iddiasını değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynakları, Başkan Cemil Tugay'ın,

''Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim. Siyasi belirsizliklerin İzmir’deki belediye hizmetlerine olumsuz yansımalarından uzak durmaya çalışıyorum. Şehrimizin ve ülkemizin huzuru ve refahı en öncelikli amacım'' ifadelerini içeren bilgi notunu paylaştı.

