Son Mühür- YENİ Partinin kurulmasıyla birlikte CHP ilçe örgütleri adeta birer birer seçim yapma noktasına geldi. İzmir'de büyük çoğunluk istifa furyasına katılırken Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Foça İlçe Örgütü de partisinden istifa etti. İstifaları İlçe Başkanı Kenan Düzgün tarafından adeta miting havasında duyurdu.Foça Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasına partililerin yanı sıra bazı eski belediye ve ilçe başkanları ile belediye meclis üyeleri de katıldı.

"Çarşamba günü Yeni Parti’ye geçiyoruz"

Partiye adeta kayyum atandığını dile getiren Düzgün konuşmasında hiçbir CHP’linin partiden ayrılmak istemediğini, ancak gelinen durumun yeni bir oluşumu zorunlu kıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Bugün hepimizi için çok zor bir gün. Partimizi öyle bir duruma getirdiler ki, kayyum atadılar. Bu bir kayyumdur. Bu kayyuma herkes hayır dedi. Kayyumu kimlerin atadığını da biliyoruz. Genel başkanımız Özgür Özel bir yol seçti. Bu yol hepimizin benimsediği, halkın istediği bir yoldur. İlçemizi yönetmiş eski belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla, üyelerimizle toplantılar yaptık.

Hiçbiri için CHP’yi bırakıp gitmek kolay olmadı. Ama öyle bir duruma getirdiler ki hepsinin verdiği karar buydu. İlçe yönetimi olarak halkın kararına, eski ilçe ve belediye başkanlarının, genel başkanın kararları doğrultusunda ilçe yönetimi ana kademe olarak hepimiz istifa ettik.

Halkımız ve tüm yöneticilerimizle beraber eğer sistem açılırsa Çarşamba günü Yeni Parti’ye geçiyoruz. Bina arayışı içindeyiz. Binamızı bulduktan sonra, parti büyüklerimizden Kemal Anadol gibi isimlerinde katılımıyla yeni açıklamalar yapacağız.”

"Aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz"

Kenan Düzgün’ün okuduğu basın açıklaması metni ise şöyle;

“Bugün burada, uzun yıllardır emek verdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevlerimizden ve üyeliğimizden ayrılma kararımızı kamuoyuyla paylaşmak üzere bulunuyoruz.Bu karar kolay alınmış bir karar değildir. Yıllarımızı, emeğimizi ve mücadelemizi verdiğimiz bir siyasi gelenekten ayrılmanın hüznünü taşıyoruz.

Ancak vicdanımızın ve milletimize karşı sorumluluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz.Türkiye, ekonomik krizlerin, adaletsizliğin ve demokrasinin ağır baskı altında olduğu zorlu bir süreçten geçmektedir. Bu dönemde siyasetin temel görevi; makamları korumak değil, milletin umudunu büyütmek ve ülkenin sorunlarına çözüm üretmektir.

Bizler siyaseti hiçbir zaman unvan veya koltuk için yapmadık. Cumhuriyet'e, demokrasiye, sosyal adalete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlı kalarak mücadele ettik. Bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in milletle birlikte yürüttüğü değişim anlayışına inanıyor, halkın içinde siyaset yapan bu anlayışın Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğuna inanıyoruz.Bizim mücadelemiz; hukukun üstünlüğünü yeniden hâkim kılmak, demokrasiyi güçlendirmek, gençlerin umutlarını yeniden bu topraklara bağlamak, emekçinin, çiftçinin, esnafın ve emeklinin hak ettiği refaha kavuşmasını sağlamaktır.

Bu nedenle bugün; ilçe yönetim kurulumuz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve yol arkadaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimizden ve üstlendiğimiz görevlerden istifa ediyoruz. Bu karar bir kırgınlığın değil; ortak vicdanın, ortak aklın ve ülkemize duyduğumuz sorumluluğun sonucudur.

Cumhuriyet'e sahip çıkmaya, demokrasiye sahip çıkmaya, adaleti ve halkın iradesini savunmaya aynı inançla devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki hiçbir baskı, milletine güvenerek yürüyenleri durduramaz. Bugün attığımız adım, Türkiye'nin yeniden ayağa kalkacağı günlere olan inancımızın ve umudumuzun ifadesidir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”