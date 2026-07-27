Bir önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Kuzey Kanalı’nı başarıyla tamamlayan İzmirli otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca'yı telefonfa arayıp tebrik etti ve sosyal medyasında paylaştı.

16 saatlik mücadele

Milli gurur yaşayan Dr. Mehmet Kasapoğlu gururlandığını belirterek "21 Nisan’da Gazi Meclisimizde bir araya geldiğimiz kıymetli sporcumuz Tuna Tunca’nın gözlerindeki heyecanı ve bu büyük hedefe olan inancını bugün gibi hatırlıyorum. Azmiyle engel tanımayan, inancıyla sınırları aşan İzmirli milli sporcumuz hepimize büyük bir gurur yaşattı. Tuna, Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı’nın ardından Kuzey Kanalı’nı da geçerek, Ocean’s 7 serisinde üç parkuru tamamlayan dünyanın ilk otizmli sporcusu olarak tarihe adını yazdırdı.

Yaklaşık 16 saatlik büyük mücadelesi ile engel tanımazlığın gücünü tüm dünyaya gösterdi ve örnek olmayı başardı. Tuna Tunca’yı yürekten tebrik ediyor, Ocean’s 7’nin kalan parkurlarında da aynı azim ve kararlılıkla nice başarılara imza atacağına inanıyorum. Yolun açık olsun Tuna, daima yanında olacağız" dedi.