Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü İzmir itfaiyesi dalgıç ekipleri, Foça Belediyesi Kıyı Koruma Birimi ekipleri ve Yenifoça Çöpsavar Grubu’nun el birliğiyle yaptığı çalışmada Foça’nin Küçükdeniz ve Büyükdeniz kıyıları deniz dibi detaylıca temizlendi.

Deniz kirliliğine farkındalık

Yapılan çalışmalara Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve belediye meclis üyeleri de katılım sağladı. Temizlikte çıkarılan metal, plastik vb. atıklar çevre kirliliğine dikkat çekmek adına Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda sergilenmeye başlandı. "Denizden Çıkanlar İnsanlığın İzleri" sergisinde amaçlanan çevreye atılan çöplerin doğanın ekosistemine verdiği zarara farkındalık yaratmak.

“En kalıcı yolu burayı hiç kirletmemekten geçiyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Saygın Yörük, çevre kirliliğine dikkat çekerek, "Bugün Foça’da, Küçükdeniz ve Büyükdeniz sahil hatlarımızda su altı ve su üstü ekiplerimizle kapsamlı bir temizlik operasyonu icra ettik.

Denizlerimizden ne yazık ki plastik, lastik ve metal atık çıkardık. Bu süreçte bizlerle omuz omuza çalışan Foça Belediyesi'ne, kıymetli başkanımıza, Foça Merkez Su Ürünleri kooperatifimize, Yenifoça Çöpsavarlar grubuna ve tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Ancak unutmamalıyız ki; çevreyi korumanın ve doğayı sevmenin en güzel, en kalıcı yolu burayı hiç kirletmemekten geçiyor" ifadelerini kullandı.

“Tüm Foçalı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum”

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Foçalı hemşehrilerine seslenerek, "Bugün burada, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve kıymetli paydaşlarımızla birlikte Küçükdeniz ve Büyükdeniz'imizde çok önemli bir temizlik hareketi gerçekleştirdik. Denizlerimizden çıkan bu manzaralar maalesef hepimizi derinden üzüyor. Ancak sadece temizlemek yetmez; asıl amacımız bu farkındalığı büyüterek gelecek nesillere temiz bir Foça bırakmak. Katkı sunan tüm kurumlarımıza, ekiplerimize ve duyarlılık gösteren tüm Foçalı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum” dedi.