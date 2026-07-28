İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana gelen ilginç trafik kazası, öğle saatlerinde Güzelbahçe ilçesi sınırlarında gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde aynı yönde ilerleyen bir otomobil, üzerinde tekne olan çekiciye henüz bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı.

Teknenin altına girdi!

Şiddetli çarpma sonucunda otomobil, çekici üzerinde taşınmakta olan teknenin altına kadar girdi. Kaza sonrasında ortaya çıkan görüntü, otoyoldan geçen diğer sürücülerin gözlerinden kaçmadı. Teknenin altında kalan otomobili fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

Trafik kontrollü olarak aktı!

İhbarın ardından olay yerine polis ve ilgili ekipler intikal etti. Kaza sebebiyle İzmir-Çeşme Otoyolu'nda trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, ekiplerin güvenlik önlemleri eşliğinde araçların kaldırılması için çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ulaşım normale döndü!

Kazaya karışan otomobil ile çekici üzerinde yer alan teknenin bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında otoyolda ulaşım yeniden normal akışına döndü.

