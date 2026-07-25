Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, AK Parti iktidarının açıkladığı emekli aylığında iyileştirme öngören kanun teklifini değerlendirerek, söz konusu ‘iyileştirme’ ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

Semra Dinçer: Emekliye zam yapılmıyor; zam yapılmış gibi gösteriliyor

Emeklinin günümüz şartlarında herhangi bir şekilde kira ödeyemediğini ve yoksulluk sınırının altında ezildiğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, buna rağmen emekli aylığına zam yapılmadığını savunarak, "AK Parti iktidarı bunu bir müjde gibi sunuyor, bir iyileştirme gibi anlatıyor. Bu kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkarılıyor. Kulağa bir zam gibi geliyor ama değil. Çünkü emeklimizin bir ömür boyu alın teriyle ödediği primlerle hak ettiği kök aylığı, tek kuruş değişmiyor.

Yani emekliye zam yapılmıyor; zam yapılmış gibi gösteriliyor. Bu, muhasebe kalemleriyle yapılmış bir oyundur, emeklinin cebine giren gerçek bir artış değildir. AK Parti iktidarı söz konusu emekliler olunca -mış gibi yapmakta ustalaştı. Devletin, sosyal güvenlik sistemine katkı yapması gelir dağılımı adaletsizliğini azaltmaya yönelik önemli bir araçtır.

Ama AK Parti iktidarı, bir yandan emekliye küçücük bir zam veriyor gibi yapmakta, diğer yandan sistemin kendi finansmanını ortadan kaldırarak emekli aylıklarını ve sağlık harcamalarını baskı altına almaktadır. Sosyal güvenlik hakkını sağlamakla görevli olan devletin sorumluluğu resmen azaltılmaktadır. Siz emekliye, tek bir insanın yalnız başına yaşama maliyetinin yarısını bile vermiyorsunuz. Üstelik o emeklinin çoğu zaman bakmakla yükümlü olduğu bir eşi, bir torunu da var. Bu emekli kira ödeyemiyor” dedi.

“Enflasyonu bahane ediyorsunuz”

Son olarak, AK Parti iktidarının emekliyi torununa muhtaç bıraktığını vurgulayan CHP’li Dinçer, emekliye zam değil sefalet ücreti verildiğini aktararak konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu emekliyi evladına, torununa muhtaç bırakıyorsunuz. İlacını yarıya bölmeye, faturasını taksitlendirmeye, markette eline aldığını rafa geri koymaya mahkûm ediyorsunuz. Emekliye zam değil, sefalet ücreti verdiniz.

Enflasyonu bahane ediyorsunuz. Ama açıkladığınız yüzde 17,76'lık oran, emeklinin kirasını, ilacını, doğalgazını, elektriğini gerçekten karşılıyor mu? Emekli, resmi rakamların çok üzerinde bir hayat pahalılığıyla her gün mücadele ediyor. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum, bu kürsüyü televizyondan izleyen her emekli de biliyor.

Anayasamızın 2'nci maddesi, bu devletin sosyal bir hukuk devleti olduğunu söylüyor. 60'ıncı maddesi, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu güvence altına alıyor. Siz bu maddeleri, bu kürsüde her gün, oy tercihinizle ihlal ediyorsunuz. Emekli sizden sadaka istemiyor; alın terinin karşılığını istiyor. Bir ömür bu ülkeye verdiği emeğin hakkını istiyor. Onurlu bir yaşamı, dilenmeden, borçlanmadan, evladına muhtaç olmadan sürdürebilmeyi istiyor"