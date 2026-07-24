Türkiye kamuoyunun gündemine her geçen gün yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Son günlerde Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya gündemde oldukça konuşulan konulardan biri olurken, Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı canlı yayında bu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, "Soruşturmada deliller FETÖ tarafından bu işin yapıldığı yönünde." dedi.

"Deliller FETÖ tarafından bu işin yapıldığı yönünde!"

TRT Haber canlı yayınında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Soruşturmada deliller FETÖ tarafından bu işin yapıldığı yönünde. Yazıcıoğlu, FETÖ’nün hedefindeydi. FETÖ organizasyonu ile cinayet işlendiği yönünde ciddi şüphe var. F-4 uçağından dolayı helikopterin düştüğü konusunda bir kanıt oluştu. Pilotun eşinin, Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı." ifadelerini kullandı.