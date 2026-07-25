Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, doktorlara uygulanan cezai uygulamaları değerlendirerek, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu ve ‘Bugün cezalandırılan yalnızca hekim değildir. Muayene olamayan hasta, ertelenen ameliyat, uzayan randevu süreleri ve büyüyen hekim açığı da bu kararların doğrudan sonuçlarıdır’ dedi.

Ali Rıza Erbay: Ortada cevap bekleyen çok basit bir soru var

Doktorlara uygulanan cezayla ilgili bekleyen ciddi sorular olduğunu dile getiren ve hekimlerin çalışma haklarından mahrum bırakıldıklarını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, “Doktorlara uygulanan ceza sadece hekimliklerini 6 ay askıya almak değil, bu sürede içinde bir eğitim ve araştırma hastanesinde, 08.00-17.00 saatleri arasında mesleki yeterlilik eğitimine katılmaları gerekecek. Eğitimin sonunda yapılacak değerlendirmede başarılı olmaları halinde yeniden çalışabilecekler. Ortada cevap bekleyen çok basit bir soru var: İlk doğumdaki sezaryen oranı yüksek diye bir hekimin altı ay boyunca meslekten uzaklaştırılmasını gerektirecek hangi bilgi eksikliği tespit edildi mi ?

Eğer böyle bir eksiklik yoksa, ‘mesleki yeterlilik eğitimi’ adı altında uygulanan bu yaptırımın eğitimle değil, cezalandırmayla ilgisi vardır. Bilimsel değerlendirme yerine istatistiksel oranlar üzerinden hekimlerin yeterliliğini sorgulamak, tıp eğitimini değil, sağlık yönetimini tartışmalı hale getirir. Otuz beş yıllık deneyime sahip bir kadın doğum uzmanının, asistanlarla birlikte zorunlu eğitime alınması ‘bilgiyi güncelleme’ değil, mesleki itibarı zedeleyen bir uygulamadır. Deneyimi yok sayan bir anlayışın, sağlık sistemine güveni artırması beklenebilir mi? Sağlık Meslekleri Kurulunun aldığı karar yalnızca belirli bir tıbbi işlemin yasaklanmasıyla sınırlı kalmıyor; hekimleri altı ay boyunca mesleklerinden tamamen uzaklaştırıyor. Üstelik bu süreçte gelirlerinden, sosyal güvence primlerinden ve çalışma haklarından da mahrum bırakılıyorlar” şeklinde konuştu.

“Cezalandırma ile sağlık hizmetini güçlendirmek arasında ince ama hayati bir çizgi vardır”

Son olarak, bugün cezalandırılanların hekimler değil aynı zamanda hastalar da olduğunu savunan Erbay, yaptırımın ölçülü olması gerektiğini söyleyerek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bugün cezalandırılan yalnızca hekim değildir. Muayene olamayan hasta, ertelenen ameliyat, uzayan randevu süreleri ve büyüyen hekim açığı da bu kararların doğrudan sonuçlarıdır.

Sağlık sisteminde her eksilen hekim, vatandaşın sağlık hizmetine erişiminden eksilen bir parçadır. Elbette tıbbi hatalar veya etik ihlaller hukuk ve bilim çerçevesinde denetlenmelidir. Ancak yaptırımın ölçülü, hakkaniyetli ve kamu yararını gözeten bir nitelik taşıması da en az denetim kadar önemlidir. Cezalandırma ile sağlık hizmetini güçlendirmek arasında ince ama hayati bir çizgi vardır. O çizgi aşıldığında kaybeden yalnızca hekimler değil, toplumun tamamı olur”