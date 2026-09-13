Bugün parti içi kongre süreçlerine başlayan YENİ Parti İzmir'de özellikle metropol ilçelerin listelerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bornova'da CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu'nun kardeşinin eşi Selma Nalbantoğlu'nun EVKA-3 Mahallesi'nde listeye girdiği görüldü.

Başkan Eşki'nin eşi de delege listesinde

Sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe binalarında başlayan delege seçimlerinde metropol ilçeler özelinde dikkat çeken isimlerin yer aldığı görülürken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olan genel sekreter Rıfat Nalbantoğlu'nun kardeşinin eşi Selma Nalbantoğlu'nun ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin eşi Beste Eşki'nin, YENİ Parti delege listesinde yer alması dikkat çekerken, geçmiş yıllarda CHP'de aktif görev alan çok sayıda ismin YENİ Parti delege listesinde yer aldığı öğrenildi.

Urla'da Aziz Kocaoğlu, Karşıyaka'da Sabri Ergül listelerde yer buldu

Urla'da YENİ Parti'ye verdiği destekle bilinen eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun ve CHP eski il başkanı Alaattin Yüksel'in delege listesinde yer aldığı kaydedilirken, Karşıyaka'da ise eski milletvekili Sabri Ergül'ün listelerde olduğunu belirtti.

Çoğunuluk sağlanamadığı ilçelerde seçim ikinci tura kalacak

Öte yandan, formalite olarak yapıldığı bilinen delege seçimlerine YENİ Parti'ye üye çok sayıda vatandaşın katıldığı aktarılırken, ilçe binalarının önünde oy kullanmak isteyen seçmenlerin yoğun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Sabah 10'da başlayıp, 15'e kadar devam edecek delege seçimlerinde çoğunluğu sağlanamadığı durumda ise akşam 19'a kadar ikinci turun devam edeceği belirtildi.