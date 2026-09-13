Son Mühür- Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.’de üst yönetim yeniden şekillendi. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan’ın istifaları kabul edildi.

Boşalan koltuklara ise finans dünyasının yakından tanıdığı iki isim getirildi.

Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi kapsamında, yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak ve ayrılan üyelerin kalan görev sürelerini tamamlamak üzere Emre Tezmen ile Erkan Kilimci yönetim kurulu üyeliğine atandı.

Emre Tezmen aynı zamanda Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

Tera’nın iki önemli ismi Katılımevim yönetiminde

Yönetim değişikliğinin zamanlaması dikkat çekti. Çünkü yeni başkan Emre Tezmen, halen Tera Finansal Yatırımlar Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Erkan Kilimci ise aynı yapıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO görevlerini yürütüyor.

Böylece Tera Grubu’nun üst yönetiminde bulunan iki isim doğrudan Katılımevim’in yönetimine girmiş oldu.

Katılımevim de KAP açıklamasında yapılan değişikliğin sıradan bir yönetim değişimi olmadığını açıkça ortaya koydu. Şirket, yeni yapılanmanın Pusula Grubu’nun yeni dönemi ile Tera Grubu’yla yürütülen stratejik sürecin önemli bir aşamasını oluşturduğunu bildirdi.

Devirde ticari ve finansal şartlarda mutabakat tamam

Asıl önemli gelişme ise Pusula Finans Holding’in Tera Grubu’na devrine ilişkin süreçte yaşandı.

Katılımevim’in açıklamasına göre Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklıklarının Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına ilişkin görüşmeler sonucunda işlemin temel ticari ve finansal şartları konusunda taraflar arasındaki mutabakat süreci tamamlandı.

Devir işleminin tamamlanabilmesi için gerekli düzenleyici ve denetleyici kurum izinleri ise henüz sonuçlanmadı.

Bu nedenle mevcut aşamada Katılımevim’in Tera Grubu’na devrinin hukuken tamamlandığını söylemek mümkün değil. Ancak Tera’nın iki üst düzey yöneticisinin Katılımevim yönetimine girmesi, devir sürecinin şirket yönetimine de yansımaya başladığını gösteriyor.

Tera’nın finans yapılanması büyüyor

Planlanan işlem yalnızca Katılımevim’i kapsamıyor. Pusula Grubu bünyesindeki sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri, tasarruf finansmanı ve diğer finansal hizmet faaliyetlerinin Tera Grubu’nun finans alanındaki yapılanmasıyla bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Katılımevim’in 9 Eylül’de yaptığı ilk açıklamada, Pusula Finans Holding paylarının yanı sıra Pusula Portföy Yönetimi, Pusula Yatırım Menkul Değerler ve Katılımevim başta olmak üzere grup şirketlerindeki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelere başlandığı kamuoyuna duyurulmuştu.

Aradan geçen birkaç günün ardından önce ticari ve finansal şartlarda mutabakat sağlanması, ardından Tera’nın üst yönetimindeki iki ismin Katılımevim yönetimine girmesi, sürecin hızlandığını ortaya koydu.

İzmir’de 5 şubeyle faaliyet gösteriyor

Yönetim değişikliği İzmir açısından da önem taşıyor. Katılımevim, kentte Buca, Çiğli ve Karabağlar’ın yanı sıra Konak’ın Çankaya bölgesindeki iki şubesiyle hizmet veriyor.

Dolayısıyla Tera Grubu ile yürütülen devir ve yeniden yapılanma süreci, İzmir’de de geniş bir müşteri ağı bulunan şirketin önümüzdeki dönem stratejisi açısından yakından takip edilecek.

Devir işleminin tamamlanması ise ilgili kurumların vereceği izin ve onayların yanı sıra taraflar arasında belirlenen kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olacak.