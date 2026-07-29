Son Mühür / Yağmur Daştan - YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Büyük milletler, tarihlerinin kırılma anlarında gösterdikleri refleks, dayanışma ve mücadele iradesiyle varlıklarını sürdürürler. Bir milletin büyüklüğü yalnızca güçlü olduğu günlerde değil, zor zamanlarda nasıl davrandığında ortaya çıkar” mesajıyla açıklamalarına başlayan Güç, “Bizler tarihin en doğru tarafında duranlar olarak kurtuluşun, kuruluşun ve milli mücadelenin şehri İzmir’de bu davranışı sergilemek yalnızca bir onur değil, aynı zamanda büyük bir tarihsel sorumluluk olduğunun farkındayız” dedi.

“Yeni Parti kuruldu, hayırlı olsun”

Siyasi iktidarların değişebileceğini, hükümetlerin ise gelip gidebileceğini belirten Güç, “Siyasi dönemler sona erer ama devlet kalır, millet kalır, Cumhuriyet kalır, vatanımız kalır. Devlet herhangi bir siyasi grubun veya dönemin mülkü değildir. Tarihimiz bize şunu defalarca göstermiştir. En zor zamanlarda birbirimize sarılmayı ve yeniden ayağa kalkmayı bilmişizdir. Bugün de ihtiyacımız olan yalnızca siyasi bir değişim değildir. Yeniden birbirimize güvenmeye, birbirimize sıkıca sarılmaya ihtiyacımız var. Adalete ve hukuka güvenmeye, kurumlarımıza güvenmeye, çalışmanın ve üretmenin karşılığını alacağımıza güvenmeye, çocuklarımızın geleceğine güvenmeye ihtiyacımız var. Ve bu zorlu süreçte yanımızda umudumuzu büyüten, mücadele etmekten asla vazgeçmeyen, milletimizle kucaklaşan, kurtuluş yürüyüşünü başlatan, cesur yüreğimiz Genel Başkanımız Özgür Özel var. İyi ki de var. Yeni Parti kuruldu. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“İzmir bizlere büyük bir onur yaşattı”

İzmir örgütünün çalışmalarının tüm Türkiye’ye örnek olduğunun altını çizerek devam eden Güç, şunları aktardı: “Şimdi yeni bir yola çıktık. YENİ Parti milletimizin kurdurduğu, milletimizin sahiplendiği, milletimizin iktidarı olacak bir partidir. İzmir'den de İzmir YENİ Parti İl Başkanlığı ve örgütü olarak milletimizle birlikte yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yerelde yürüttüğümüz sürece ilişkin de sizlerle bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Bugün itibarıyla 30 ilçe başkanımızın tamamı, ilçe yönetimleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmıştır. Yeni partimize katılımını gerçekleştireceğiz. Gelinen bu noktada büyük emek veren, örgütümüzün sesine ve halkımızın beklentilerine kulak veren il yönetimimize, özellikle ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine, bu süreçte cesaret ve kararlılıkla hareket eden belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve örgütümüzün tüm temsilcilerine yürekten teşekkür ediyorum. İzmir, bizlere büyük bir onur yaşattı. İzmir'in birlik içinde hareket ettiğini, ortak akıl ve ortak iradeyle karar aldığını tüm Türkiye'ye göstermiş oldu.”

“Tugay’ın sözleri bizim için esastır”

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İl Başkanı Güç, sürecin başında CHP’den istifa edip bağımsızlığını açıklayan Cemil Tugay ile iddiaları değerlendirdi. Bu süreçte Başkan Tugay ile yoğunluk nedeniyle henüz görüşme fırsatlarının olmadığını ifade eden Güç, “Cemil Başkanımızın kendi ifadesiyle ‘YENİ Parti kurulduğu an partiye katılacağız’ şeklinde sözler var. Kendisinin söylediği sözler bizim için esastır. Çıkan dedikodular doğru mu değil mi bilemeyiz. Ben Cemil Başkan’ı yakinen tanıyorum Cumhuriyetçi, Atatürkçü, İzmir’i seven biridir. Son bir hafta iletişimimiz olmadı, muhtemelen bu hafta iletişim kurarız” diye konuştu.

“8 belediye başkanı bir süreç yürütüyor”

Partiye katılan ve katılmayan belediye başkanları hakkında da görüşlerini paylaşan Güç, “8 belediye başkanımız ve meclis üyelerimiz bir süreç yürütüyor. Bunların 4 tanesi CHP’de bir süre kalacağını söyledi. Diğer 4 belediye başkanımız da süreci önümüzdeki ay değerlendireceğini söyledi. Bütün belediye başkanlarıyla iletişimim çok iyi. En son Erman Başkan bir açıklama yaptı, Onur Emrah Başkanımız da aynı şekilde. Burada belediye başkanlarımızın süreç içinde YENİ Parti’ye katılacağını düşünüyorum. Aynı dünya görüşüne sahip insanlarız. Belediye başkanlarımızın kaygılarını anlıyorum. Kalplerinin Özgür Özel ile hareket ettiğini ve CHP’de yaşanan süreci kabul etmediklerini düşünüyorum. En son Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı, kendisi çok sevilen bir belediye başkanıydı ne yapmış olabilir? Kaygılar bunu gösteriyor. Hiçbir şey yapmadan gözaltına alınabiliyor, suçlanabiliyorlar. En son gözaltına alınıp ev hapsine gönderilen Balçova Belediye Başkanımız daha sonra ev hapsi kaldırıldı, görevine iade edilmedi. Türkiye’de adalet sistemi kötü yönetiliyor toplumun yüreğini yanıyor” dedi.

“Bu süreç seçimle tamamlanır”

Bu sürecin seçimle tamamlanacağını düşündüğünü söyleyen Güç, “Bu sürecin seçimle tamamlanacağını düşünüyoruz. Büyük farkla seçimi alacağız. Yüzde 40’lara yaklaşan bir oy oranımız var. Tek başına genel başkanımız bu süreci yönetmiyor, halkımız bu süreci yönetiyor. Toplumsal bir inanç var” mesajı verdi.

‘Figüran’ tartışmalarına ‘Lümpen’ çıkışı

CHP’de son dönemde tartışmalara neden olan ‘Figüran’ tartışmalarının sorulması üzerine Güç, şunları söyledi: “Oradaki davranışlar, bağırmalar çağırmalar CHP’yi temsil etmiyor. Genel başkan oradayken tamamen lümpen bir grubu gösteriyor. Süreçte halkımız değişim istiyor.”

“Mali olarak desteğe ihtiyacımız var”

YENİ Parti’nin kurulması sonrası konuşulan ‘bağış’ hareketi üzerine de Güç, “Daha önce partimizin bir ödeneği vardı ancak bu süreçte vatandaş ve partililerimizde mali olarak destek isteyeceğiz. Destekleyecek çok fazla parti var, ülkeyi seven insan var. Mali olarak desteğe ihtiyacımız var. Ciddi bütçeler harcanıyor. Mali olarak kaygımız yok, halkımız bize destek verilecektir” dedi.

“İzmir’de ciddi bir enerji yakaladık”

Son olarak, “Şu an seçim olsa İzmir’de yüzde 60 ila 70 oy alırız” mesajı veren İl Başkanı Güç, “Ciddi bir enerji yakaladık. Bu sadece İzmir’de değil, daha önce hissedemediğimiz enerjiyi İç Anadolu’da hissetmeye başladık. Taban oy oranımız yüzde 38, hedefimiz yüzde 50’nin üzeri. İzmir’de de 220 bin üyesi vardı CHP’nin, bizim çok daha fazla olacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.