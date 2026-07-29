Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın ve arama kurtarma operasyonları için yeni bir adım attı. Cihaz envantere girdi. Termal kameralı ve yapay zeka destekli DJI Matrice 4T model insansız hava aracı sahada aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Yeni dron, olay yerinden anlık görüntü aktarıyor. Yoğun dumanın olduğu alanlarda üzerindeki termal sensörlerle yangının en sıcak noktasını doğrudan tespit ediyor. Böylece ekipler alevlerin gidiş yönünü önceden görebiliyor. Soğutma çalışmalarında da gizli kalan korlar bu cihazla taranıyor.

10 kilometre menzile ulaşıyor

Aracın üzerinde 4G modem desteği bulunuyor. Bu sayede sadece kumanda sinyaliyle sınırlı kalmıyor. Baz istasyonları üzerinden 8 ila 10 kilometre uzaklığa kadar uçabiliyor.

Cihazın teknik özellikleri şöyle:

1.600 metreye kadar yükselebiliyor.

Akıllı bataryasıyla yaklaşık 1 saat havada kalıyor.

Lazer ölçüm sistemiyle hedeflenen noktanın koordinatını sahadaki personele anında bildiriyor.

Yakınlaştırma kamerası sayesinde ekipler tehlikeli bölgeye girmeden uzaktan inceleme yapabiliyor.

"Görüşün olmadığı yerde riskleri önceden görüyorsuz"

Sistemin kullanımına ilişkin bilgi veren İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Haldun Engin, geçen yıl yaşanan kırsal yangınların ardından teknolojiyi sahaya entegre ettiklerini söyledi.

Dronun sadece yangında değil kayıp vakalarında da kullanıldığını belirten Engin, "Kırsalda kaybolan kişileri vücut ısısından tespit edebiliyoruz. Üzerinde hoparlör ve mikrofon var. Mahsur kalan vatandaşla doğrudan iletişim kuruyoruz. Çatı yangınlarında ya da gece görevlerinde de personeli tehlikeli noktaya sokmadan ön inceleme yapıyoruz. Cihaz sahadaki gözümüz kulağımız oldu" dedi.

