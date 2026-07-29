Son Mühür / Osman Günden - İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde yer alan Bayraklı İZBAN durağı yakınlarındaki boş bir arazide saat 12.00 sıralarında yangın meydana geldi. Mirnas Tower'a ait inşaat alanındaki molozların alev almasıyla başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Rüzgarın da etkisiyle moloz yığınları arasında kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine adrese hızlıca intikal eden itfaiye ekipleri, yangının rüzgarın etkisiyle daha geniş bir alana yayılmasını önlemek adına iş makineleri ve arazözlerle çok yönlü bir müdahale başlattı. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını bitişikteki yapılara, çevre binalara ve inşaat alanının diğer kısımlarına sıçramadan tamamen kontrol altına almak ve söndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.