Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Büşra Ün, Türkiye’de ilk kez paralimpik tekerlekli sandalye tenisinde yer alan sporcu alarak ülkemizin gururu oldu. Tenisin ardından okçuluk braşına yönelen İzmirli sporcu başarılarıyla göz kamaştırıyor. 2016 Rio Olimpiyatlarında ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’mda ülkemizi temsil eden Büşra Ün, okçuluk sporunda ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalyalara doymuyor. Türkiye’de paralimpik oyunlara adını altın harflerle yazdıran Büşra Ün, başarılarıyla dikkat çekiyor.

“Göztepe’nin gururu”

Göztepe Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını Gürsel Aksel Stadyumu’nun altındaki sahada sürdüren Büşra Ün, emek ve özveriyle İzmir’i gururlandırıyor. İzmirli sporcu, en son Samsun’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Okçuluk Makaralı Yay kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

“Göztepeli yöneticilerden tebrik”

Göztepe Spor Kulübü’nün Olimpik Branşlar Temsilcisi Deniz Durmaz, “5 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Kupası, 27-28 Temmuz tarihlerinde Samsun'da gerçekleşti. Sporcumuz Büşra Fatma Ün Para Okçuluk Makaralı Yay kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Sporcumuzu tebrik ediyoruz. Başarılı sporcumuz, her zaman Göztepe’nin ve İzmir’in gururu oluyor. Kendisi, bizi hiçbir zaman şaşırtmıyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda her zaman madalya kürsüsünde olan sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum” dedi. Göztepe Spor Kulübü’nün Onursal Başkanı Mehmet Sepil’de başarılı sporcuyu tebrik etti.