Son Mühür- Ege'nin mavi pırıltılarla parlayan kıyılarından iç kesimlerdeki sanayi ve yerleşim akslarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada, gayrimenkul piyasasının kalbi 12 Ağustos'ta yeniden atacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yatırımcıları heyecanlandıracak yeni bir arsa satış kampanyasını duyurdu. Bu kapsamda ülke genelinde 49 ilde toplamda yüzlerce muhtelif arsa açık artırma yöntemiyle sayışa çıkarılırken, İzmir'deki gayrimenkul yatırımcıların gözü Çeşme ve Menemen'e çevrildi. 12-13- 14 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek büyük çaplı satış organizasyonun İzmir ayağında, Çeşme ve Menemen'de bulunan 24 muhtelif arsa yatırımcıların beğenisine sunulacak. Gerek turistik cazibesiyle dünyayı peşinden sürükleyen Çeşme'nin eşsiz lokasyonları, gerekse son yıllardır sunduğu gelişim potansiyeliyle yatırımcıların gözbebeği haline gelen Menemen ilçesi, müzayedenin en büyük stratejik sahnelerini oluşturacak.

Müzayede ne zaman yapılacak?

Yatırımcıların büyük kolaylıklar sunan dev arsa müzayedesinin İzmir'deki taşınmaz satışları da dahil olmak üzere kritik detaylar şu şekilde;

İhale 12 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak olup oturumlar saat 10:30'da kapılarını açacak.