Büyükşehirlerin kalabalığı içinde ulaşım, hepimizin günlük hayatında geniş bir yer kaplıyor. Zamanla yarışan insanlar, trafiğe takılmadan hedeflerine ulaşabilmek için alternatif yollar deniyor. Şehrin nabzını tutan bu pratik araçların sayısı gün geçtikçe çoğalırken, yollardaki ortak yaşam alanı yepyeni kurallara ihtiyaç duyuyor. Güvenli bir yolculuğun temeli ise, bindiğimiz aracın her an yola hazır ve sorunsuz bir donanıma sahip olmasından geçiyor.

İzmir Sokakları İki Tekere Emanet

Rakamlar yalan söylemez; TÜİK'in 2026 Mart ayı verileri Türkiye çapında satılan araçların yüzde 34,8'inin motosiklet olduğunu fısıldıyor. Yollardaki toplam araçların yüzde 21,2'sini onlar oluşturuyor. Kordon'da gezen gençler, Alsancak'a paket yetiştiren emekçiler derken İzmir sokakları motor kaynıyor. Fakat madalyonun karanlık bir yüzü var. TÜVTÜRK istasyonlarına giren her 100 motordan 17'si kapıdan geri dönüyor. Çoğu araç ise ağır kusurlarına rağmen hala aramızda dolaşmaya devam ediyor.

Otoparka Çekilme Tehlikesi

Kanunlar gayet net çizilmiş. Vizesi olmayan motorla polise yakalandığınızda yediğiniz para cezası buzdağının sadece görünen yüzü. Size kusurları yaptırmanız için bir mühlet sunuluyor. Şayet "Nasıl olsa bir şey olmaz" mantığıyla o tehlikeli motoru sürmekte inat ederseniz, işte o zaman kolluk kuvvetleri acımıyor. Araç altınızdan alınıp direkt yediemin otoparkına gönderiliyor.

Hayat Kurtaran Denetim Adımları

Uzmanlara göre muayenede çakan araçların en büyük günahı fren eksiklikleri. Dar sokaklardan yola fırlayan bir yayanın hayatını kurtaracak tek şey sizin o freni sıkabilmenizdir. İkinci bela ise aşınmış, özelliğini kaybetmiş lastikler. Hafif çiseleyen bir İzmir yağmurunda o kabak lastiklerle dengede kalmak resmen cambazlık istiyor.

Günlerce randevu bekleyip tek bir ufak arıza yüzünden geri dönmek istemiyorsanız, istasyonun yolunu tutmadan önce kendi denetiminizi kendiniz yapın. Tekerleklerdeki çatlaklara, yarılıklara şöyle bir bakın. Frene bastığınızda arka stop lambasının yandığından emin olun. Fren sistemi hiç çalışmayan motorlar içeri dahi alınmıyor. İzmir'deki istasyonlarda uygulanan özel fren testlerinden sorunsuz geçebilmek için bakımınızı aksatmayın. Tabi kaskınız, eldiveniniz ve koruyucu giysileriniz her zaman sırtınızda olsun; çünkü hayat ertelemeye gelmez.