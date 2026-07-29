İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşanan talihsiz olay 11 yaşındaki M.D.Ç.'nin kolunun kırılmasıyla sonuçlandı. Olay, 9 Haziran'da akşam saatlerinde meydana geldi. Irmak Mahallesi 713 Sokak'taki bir sitede gerçekleşen olayda 4'üncü sınıf öğrencisi M.D.Ç., birlikte oynadığı arkadaşına bir şey göstermek için kolunu sitenin sürgülü kapısının aralığından içeri uzattı.

Talihsiz olay tam da bu anda gerçekleşti. İddialara göre sitede oturan A.D., aracıyla çıkış yapmak için uzaktan kumandayla kapıyı açtı. Hareket eden kapıya kolu sıkışan M.D.Ç., ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontroller sonucu M.D.Ç'nin humerus kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

Aile yaşanan olay sonrası sürücü ile site yönetiminden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ailenin avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla olay yerine gelen iş güvenliği uzmanının yaptığı incelemede, kapının sensörlerinin çalışmadığı tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve ihmal iddiaları

Olay anı ise sitenin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde M.D.Ç.'nin arkadaşına eliyle bir şey gösterdiği sırada kapının açıldığı ve kolunun sıkıştığı anlar yer aldı. Kapıyı açan sürücü A.D.'nin ise olayın ardından aracından inmeyerek siteden ayrıldığı görüldü.

"Çocuğumun kolu kopma noktasına geldi"

M.D.Ç.'nin annesi Ünzile Çelik, olayın ardından sürücünün kendilerine geçmiş olsun dileğinde dahi bulunmadığını belirterek, "Biz her zaman aracımızla kapının önüne geldiğimizde kumandayla kapıyı açıyoruz. Şahıs da aracına biner binmez kumandaya basıyor. Orada çocukların olduğunu görüyor ancak buna rağmen kapıyı açıyor.

Çocuğumun kolu kopma noktasına geldi. Yaklaşık 50 gündür neler yaşadığımızı biz biliyoruz. Çocuğum yaşadığı travmayı hala atlatamadı, dışarıya çıkmak istemiyor. Kolunun hep öyle kalacağını düşünüyor. Bu süreçte karşı taraftan bir geçmiş olsun telefonu bile gelmedi. Daha sonra da 'Olayın bu kadar ciddi olduğunu bilmiyorduk' dediler" dedi.

"Başka çocukların başına gelmesin"

"Çocuğum hala kolunu kullanamıyor" diye konuşan Çelik şöyle konuştu:

"Çocuğumun arkadaşları koşarak gelip kolunun koptuğunu söyledi. O an nasıl oraya gittiğimi bilmiyorum. Çocuklar bağırıyordu. O kişi dursaydı ve yardım etseydi belki daha az hasar olabilirdi. Ancak aracına binip gitti. Kapıda sensörün devreye girmesi gerekiyordu. İş güvenliği uzmanıyla yaptığımız incelemede kapının engelle karşılaştığında durmadığını gördük. Benim çocuğumun başına geldi, başka çocukların başına gelmesin. Çocuğum hala kolunu kullanamıyor. Tedavi sürecinin 6 ay ile 1 yıl arasında sürebileceği söylendi. Lisanslı voleybolcuydu ve en çok buna üzülüyor. Yargıdan beklentim sorumluların gereken cezayı alması."

"Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız"

Ailenin avukatı Şenay Geçkil ise "Bir çocuğun kolu otomatik kapıya sıkışıyor. İddiaya göre kapıyı kullanan kişi çocuğu görmesine rağmen müdahalede bulunmuyor ve olayın ardından yaralı çocuğun yanına dahi gitmiyor. Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince gerekli bakım ve güvenlik tedbirlerini almayan site yönetiminin de sorumluluğu bulunmaktadır. Teknik incelemelerde otomatik kapının güvenli şekilde çalışmadığı, ikaz ve hareket sensörlerinin devreye girmediği tespit edildi. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.