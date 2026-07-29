Son Mühür- Ankara’daki mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel’in YENİ Parti’yi kuracağını ilan etmesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kalesi olarak bilinen İzmir’de dengeleri tamamen altüst etti. Parti içindeki fırtına sahadaki belediye başkanlarını bölmüş durumda. Kimi isimler yeni rozeti takmak için harekete geçti. Kimileri yuvasında kalmayı seçti. Belirsizliğin sürdüğü noktalar da var.

Şu ana kadar kentteki 17 ilçe belediye başkanı YENİ Parti safına geçeceğini bildirdi. 5 ilçe başkanı ise CHP çatısı altında siyasete devam edeceğini açıkladı.

Kalan 6 ilçe belediye başkanı ise henüz resmi bir açıklama yapmadı. O belediyelerde bekleyiş sürüyor.

Foça’da Saniye Bora Fıçı ince eleyip sık dokuyor

Kararını henüz kamuoyuyla paylaşmayan kritik isimlerden biri de Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı oldu. Siyasi kulislerden sızan bilgilere göre Fıçı’nın CHP’de kalma ihtimali masadaki en güçlü seçenek olarak görülüyor. Ancak karar mesaisi henüz noktalanmış değil.

Fıçı, süreç boyunca Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen, onun politikalarını destekleyen isimlerin başında geliyordu. Yaşanan bu son hukuki ve siyasi kriz, Foça’daki dengeleri de hassas bir çizgiye çekti. Başkanın önümüzdeki günlerde ekibiyle son bir değerlendirme yapıp resmi açıklamasını sunması bekleniyor.

Hangi belediye CHP'de hangi belediye YENİ Parti'ye geçti?

Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılan ve YENİ Parti’ye katılan belediyeler şu şekilde sıralandı:

Tanju Çelik (Bergama)

Adil Kırgöz (Dikili)

Sema Bodur (Kınık)

Ömer Eşki (Bornova)

Mehmet Türkmen (Kemalpaşa)

Davut Sakarsu (Bayındır)

Hayati Okuroğlu (Tire)

Mustafa Turan (Ödemiş)

Şakir Başaran (Beydağ)

Nasuh Coşkun (Kiraz)- CHP'den istifa etti ama henüz YENİ Parti kararını duyurmadı.

Övünç Demir (Torbalı)

Filiz Ceritoğlu Sengel (Selçuk)

Helil Kınay (Karabağlar)

Lal Denizli (Çeşme)

Selçuk Balkan (Urla)

Güzelbahçe Başkanvekili Ayşe Akın

Seferihisar Başkanvekili Fuat Gümüş



CHP'de kalan belediyeler ise şu şekilde;

Hüseyin Benzer (Buca)

Erman Uzun (Narlıdere)

İlkay Çiçek (Menderes)

Yıldız Ünsal (Karşıyaka)

Onur Emrah Yıldız (Çiğli)



Kararsızlar listesi ise şu şekilde;

Saniye Bora Fıçı (Foça) (CHP'de kalması beklenen belediyeler arasında yer aldı)

Ünal Işık (Gaziemir)

İrfan Önal (Bayraklı)

İlkay Girgin Erdoğan (Karaburun)

Nilüfer Çınarlı Mutlu (Konak)

Selahattin Yıldız (Balçova)