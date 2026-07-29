Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Göztepe Basketbol, kadrosunu genç bir isimle güçlendirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Aliağa Petkimspor forması giyen 2006 doğumlu oyun kurucu Kerem Soyuçaylı ile sözleşme imzaladığını resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Bahçeşehir Koleji altyapısında yetişen 1.84 metre boyundaki genç basketbolcunun U18 Türkiye Şampiyonası'nı asist ve top çalma lideri olarak tamamladığı hatırlatılarak, oyuncuya sarı-kırmızılı forma altında başarı temennisinde bulunuldu.

Kaan Beşok ile sözleşme yenilendi

Dış transferde Kerem Soyuçaylı hamlesini gerçekleştiren İzmir ekibi, iç transferde de önemli bir adımı geride bıraktı. Göztepe Basketbol, geçen sezon kadroda yer alan 2005 doğumlu forvet Kaan Beşok ile yeni sözleşme imzalandığını sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına bildirdi.