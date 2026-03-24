Aydınlatmalı Maybach logoları, yıldız formlu farlar ve devasa ışıklı panjuruyla dış tasarımda göz alıcı bir dönüşüm yaşayan yeni model, iç mekanda ise adeta yürüyen bir birinci sınıf süit odası gibi tasarlanmış. 400'den fazla iç mekan renk seçeneği, 199 LED'li ambiyans aydınlatma sistemi ve 64 farklı renk modu, bu aracın sıradan bir otomobil olmadığını açıkça ortaya koyuyor.

Yeni Mercedes-Maybach S-Class, markanın yeni nesil MB.OS işletim sistemini kullanan ilk model olma özelliğini taşıyor. Üç ekranlı standart konsol yapısı MBUX altyapısı üzerine inşa edilirken, arka yolcular için sunulan iki adet 13,1 inçlik tablet ile hem eğlence hem de klima ve güneşlik gibi konfor özellikleri parmak ucundan kontrol edilebiliyor.

Motor seçenekleri ve V12 sürprizi

Yeni makam aracı, pazara göre değişen farklı motor seçenekleriyle geliyor. En dikkat çekici detay ise V12 motorun Avrupa'daki kaderi. S680 versiyonu artık Avrupa pazarında 612 beygirlik bir V8 motora geçiş yaparken, efsanevi 621 beygirlik V12 yalnızca ABD ve belirli pazarlarda sunulmaya devam edecek. Bentley'in W12'yi emekli etmesiyle birlikte Avrupa'da büyük hacimli motor üreten tek süper lüks marka olarak Rolls-Royce kalmış durumda.

S580 versiyonu 537 beygirlik V8 ile yoluna devam ederken, şarj edilebilir hibrit olan S580e versiyonu 21,96 kWh kapasiteli bataryası sayesinde yaklaşık 98 km tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.

İç mekanda birinci sınıf uçuş deneyimi

Yeni Maybach S-Class'ın kabini, inanılmaz düzeyde kişiselleştirme imkanıyla dikkat çekiyor. Carmine Red, Lake Green, Corn Yellow ve Tobacco Brown gibi yeni çift tonlu döşeme seçenekleri siyahla kombinlenebiliyor. Otomatik açılıp kapanan arka kapılar, şampanya kadehleri, masaj fonksiyonlu executive koltuklar ve Burmester ses sistemi, aracın ultra lüks karakterini pekiştiren detaylar arasında yer alıyor.

Gerçek zamanlı adaptif sönümleme özelliğine sahip yeni havalı süspansiyon sistemi, artırılmış ses yalıtımıyla birleşerek sürüş konforunu zirveye taşıyor. Arka tekerleklerin 10 dereceye kadar dönebilmesi ise bu devasa sedanın şehir içi manevra kabiliyetini önemli ölçüde artırıyor.

Türkiye fiyatı ne olacak?

Yeni Mercedes-Maybach S-Class için henüz resmi bir Türkiye açıklaması bulunmuyor. Ancak modelin yıl sonuna doğru ülkemize getirilebileceği ve 30 milyon TL'nin üzerinde bir fiyat etiketiyle satışa sunulabileceği tahmin ediliyor.