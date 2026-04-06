Elif Cındık, yarışmaya girmeden önce yaptığı açıklamada çok iyi hazırlandığını ve kimseden korkmadığını söyledi. Haftanın ilk gününde sunduğu menüsü büyük merak konusu olurken, masa düzeni rakipleri ve Zuhal Topal tarafından beğeni topladı. Peki Yemekteyiz Elif Cındık kimdir, nereli ve ne iş yapıyor?

Elif Cındık kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Elif Cındık, Giresun'un Görele ilçesinden ve 33 yaşında. Karadeniz'in hırçınlığını ve sıcakkanlılığını karakterinde birleştiren Cındık, kendisini duygusal, hırslı ve kavgacı biri olarak tanıtıyor. Yarışmaya ablasıyla birlikte katılan Elif Hanım, şu anda İstanbul Beykoz'da yaşıyor. Daha önce tekstil ve emlak sektörlerinde çalışan Cındık, şimdi ev hanımı olarak tamamen mutfağa odaklanmış durumda. 16 yaşından bu yana yemek yapan Elif Hanım'ın aynı zamanda 13 yaşında bir kızı bulunuyor.

Yarışmada bir diğer Elif isimli yarışmacıyla karışıklık yaşanmaması için Zuhal Topal tarafından "küçük Elif" olarak adlandırıldı. Ödülü kazanması halinde 200 bin TL'yi tamamen kendine harcayacağını ve alışverişe vereceğini söyleyen Cındık, bu açıklamasıyla da gündem oldu.

Yemekteyiz Elif Cındık menüsünde neler var?

Elif Cındık'ın haftanın ilk günü için hazırladığı menü oldukça iddialı bir tablo çiziyor. Isırgan çorbası ile başlayan sofra, ara sıcak olarak kıymalı mantar dolması, ana yemek olarak beğendi yatağında antrikot ile devam ediyor. Yanında asma yapraklı bulgur pilavı ve Gavurdağı salatası yer alırken, tatlı olarak bal kabaklı muhallebi tercih edildi. Menüsü rakipleri tarafından basit bulunan Elif Hanım'ın Cuma günü 200 bin TL'lik büyük ödülü kaldırıp kaldıramayacağı merakla bekleniyor. Karadeniz yemek kültürünü İstanbul'a taşıyan Cındık, özellikle ısırgan çorbası ve asma yapraklı bulgur pilavıyla yöresel tatları ön plana çıkardı. Haftanın geri kalan günlerinde diğer yarışmacıların nasıl bir performans sergileyeceği ve puanlama tablosunun nasıl şekilleneceği ise izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor.