Mobil uygulama üzerinden ulaşım hizmeti veren Mehmet Çiftlikci'den 3 Nisan'dan bu yana haber alınamıyordu. Ailesi, kendi isteğiyle ayrılmış olabileceğine ihtimal bile vermeyerek Müge Anlı'ya başvurmuştu. Ancak acı haber, programın canlı yayını sırasında ulaştı.

Mehmet Çiftlikci nasıl bulundu?

Beyoğlu Dolapdere'de bir cadde üzerinde park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, 3 gündür kayıp olan Mehmet Çiftlikci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İlk incelemede Çiftlikci'nin karnında morarma olduğu ve burnundan kan geldiği belirlendi. Vücudunda ateşli silah, kesici alet ya da herhangi bir darp izine rastlanmadı. Kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

Oğlunun sözleri yürek burktu

Babasının acı haberini alan oğlu Sefa Çiftlikci, olay yerine geldiğinde gözyaşlarına boğuldu. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan Sefa Çiftlikci, yaşanan trajediyi daha da derinleştiren bir gerçeği paylaştı. Babasının da tıpkı dedesi gibi aracının yanında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini ve dedesini de yine kendisinin bulduğunu söyledi.

Bu acı tesadüf, aile için tarihin tekerrürü anlamına geliyor. Baba ve oğul arasındaki benzer ölüm koşulları, olayı daha da dramatik bir hale getiriyor.

Mehmet Çiftlikci kimdir?

Mehmet Çiftlikci, 53 yaşında İstanbul'da yaşayan 4 çocuk babasıydı. Geçimini mobil uygulama tabanlı ulaşım hizmeti vererek sağlıyordu. Ailesi tarafından son derece sevilen ve güvenilen bir kişi olarak tanımlanan Çiftlikci'nin kaybolmasının ardından ailesi derhal arama çalışmalarına başlamış ve televizyon programına başvurmuştu.

Mehmet Çiftlikci'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Soruşturma kapsamında aracındaki güvenlik kamerası kayıtları ve çevredeki görüntüler inceleniyor. Yetkililer, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için otopsi raporunun beklenmesi gerektiğini belirtti.