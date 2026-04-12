Son Mühür/ Merve Turan- "İkimizin Yerine", "Yol Arkadaşım", "Benim Tatlı Yalanım", "Bandırma Füze Kulübü" ve "Yetiş Zeynep" gibi projelerle tanınan Aslı Bekiroğlu’nun, rahmindeki miyom nedeniyle ameliyat olduğu öğrenildi.

Oyuncunun ameliyat esnasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiği ve bu durumun ardından art arda operasyonlar geçirmek zorunda kaldığı ortaya çıkmıştı.

“Bağırsağımı kestiler” diyerek yaşadıklarını anlattı

Aslı Bekiroğlu, son iki yılda yaşadığı sağlık sorunlarını gözyaşları içinde şu sözlerle dile getirmişti: "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar.

Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan."

Yaşanan komplikasyonların ardından birçok kez ameliyat masasına yatan oyuncunun, bu süreçte hayati risk atlattığı öğrenilmişti.

Yedinci ameliyat sonrası ilk açıklama

Zorlu sürecin ardından yedinci kez ameliyat olan Bekiroğlu, operasyon sonrası destek mesajlarına şu sözlerle karşılık vermişti: "İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim."

Hastaneden 1 saatlik izinle dışarı çıktı

Tedavi süreci devam eden oyuncu, kısa süreliğine hastaneden izin alarak dışarı çıktı. Nişantaşı’nda görüntülenen Bekiroğlu, sağlık durumu hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Hastaneden kısa süreliğine izin alarak dışarı çıktım. Hatta damar yolumla birlikte geldim. Şu an sadece bir saatlik vaktim var ve antibiyotik tedavim hala devam ediyor."

Mizahı elden bırakmadı

Tüm yaşadığı zorlu sürece rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.

Oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "1 saatlik dışarı çıkma iznimde sizleri fıtık Faruk ile tanıştırmak isterim"