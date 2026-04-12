“Taşacak Bu Deniz” dizisinde hayat verdiği “Eleni” karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Ava Yaman, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımları ikiye böldü

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla geniş kitlelere ulaşan Ava Yaman, takipçilerini adeta ikiye böldü. Bir kesim oyuncunun doğallığını ve samimiyetini överken, bazı kullanıcılar ise paylaşımlarını eleştiren yorumlarda bulundu. Özellikle tarzı ve fotoğraf tercihleri üzerinden yapılan yorumlar, sosyal medyada tartışma yarattı.

“Oyunculuğum ve sesimle anılmak isterim”

Trabzon Günleri etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaman, hakkında yapılan yorumlara açık bir şekilde karşılık verdi. Genç oyuncu, eleştirilerin odağında yer alan paylaşımlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Paylaşımlarımda kıyafetlerim ya da fotoğraflarım hakkında yorumlar yapılıyor. Ben ise oyunculuğum ve sesimle anılmak isterim. Özgürlük var deniyor. Bu da benim özgürlüğüm değil mi”

“Olduğum kişi olarak nefret edilmeyi tercih ederim”

Sözlerine dikkat çeken bir alıntıyla devam eden Ava Yaman, duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. Ünlü isim, kendisi olmaktan vazgeçmeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Olmadığım biri olarak sevilmektense, olduğum kişi olarak nefret edilmeyi tercih ederim. Sektörde yeniyim, öğreniyorum ama çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum”