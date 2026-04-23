Son Mühür / Yağmur Daştan - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi İzmirliler de şenlik ruhuyla sokaklara dökülürken toplu taşımada ‘ücret’ şaşkınlığına büründü. Daha önce birçok bayramda toplu taşımayı ücretsiz ya da ‘Yüzde 50 indirimli’ yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu bayram ulaşımı tamamen ücretli yaptı. Yıllardır süregelen gelenekle ulaşımın ücretsiz ya da yüzde 50 indirimli olacağını varsayarak yola çıkan İzmirliler, İzmirimkartlar’ından alınan tam ücret sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

Sadece İZBAN'ın ücretsiz hizmet verdiği kentte, otobüs, metro, tramvay ve vapur hatlarında normal tarifenin uygulanmasını pek çok kişi sosyal medya hesaplarından gündeme getirirken Karşıyaka’da öğretmenlik yapan Levent Yaşar, Son Mühür’e açıklamalarda bulunarak duruma tepkisini gösterdi.

“Keşke gitmeseydim dedim”

Birçok yerde “İzmir’de 23 Nisan’da ulaşım ücretsiz” haberleriyle karşılaştıklarını ancak yola çıktıklarında ulaşımın ücretli olduğunu gördüklerini belirterek açıklamalarda bulunan Yaşar, “İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi her halükarda Atatürkçü, milli birlik ve değerlerine bağlı olduklarını söyleyen bir belediyenin 23 Nisan’da böyle bir jesti dahi yapamaması sahip oldukları değerlere ne kadar özen gösterdiğini ortaya çıkarıyor. İnsanlar ücretsiz diye bir yerden bir yere çok daha rahat gideyim, kutlayayım diye düşünürken şimdi bir yere gitmiyor. Bu sabah ‘Nasılsa ücretsiz, gideyim’ diyerek yola çıktım. İzmirimkartımı bastığımda ücret alınca ‘Keşke gitmeseydim’ dedim. Durup dururken 60 lira param gitti” ifadelerini kullandı.

“Halka bir jest yapabilecek kadar bile…”

“Bu tür değerlere bağlı olduğunu söyleyen belediyenin bugün dahi halka bir jest yapabilecek bir kapasiteye sahip olmaması çok yazık” sözleriyle devam eden Yaşar, “Bu İzmir’e hiç yakışmadı” diye konuştu.

Büyükşehir’den açıklama: Bakanlar Kurulu Kararı gerekiyor

Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgilere göre; toplu taşımada ‘ücretsiz ulaşım’ kararının Bakanlar Kurulu onayı gerektirdiği, bu yönde bir karar alınmaması nedeniyle 23 Nisan'da indirimin uygulanamadığı belirtilirken; benzer durumun 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda da geçerli olacağı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için ise değerlendirmelerin sürdüğü ifade edildi.