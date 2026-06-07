Haziran ayının ilk hafta sonunda yapılan oturumlara katılan öğrenciler, mezuniyet ya da sınıf geçme durumlarını belirleyecek puanları bekliyor. Sınavların ardından puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar, Google üzerinde vize ve final notu ağırlıklarını sıklıkla araştırıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları, AKSİS sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine açılacak.

2026 AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de toplam 130 merkezde gerçekleştirdiği bitirme sınavlarının değerlendirme aşamasına geçti. Resmi takvime ve geçmiş dönem uygulamalarına göre, öğrencilerin başarı durumunu gösteren harf notları, sınavların tamamlandığı günden itibaren en geç 10 gün içinde ilan ediliyor. Sonuçlar doğrudan öğrencilerin otomasyon sistemine yansıyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Sınava giren adaylar, elde ettikleri notları öğrenmek için üniversitenin resmi öğrenci bilgi sistemini kullanıyor. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren öğrenciler "aksis.istanbul.edu.tr" internet adresine giderek kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yapıyor. Adaylara posta yoluyla ayrıca bir sonuç belgesi gönderilmiyor.

AUZEF DERS GEÇME NOTU VE BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Fakültede dönem sonu başarı notı hesaplanırken iki farklı sınavın ağırlığı dikkate alınıyor. Dönem içindeki ara sınavların (vize) başarı puanına etkisi yüzde 30 olurken, hafta sonu yapılan final ya da sonraki süreçte girilecek bütünleme sınavlarının etkisi yüzde 70 olarak uygulanıyor. Açıköğretim programlarında 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürüyor ancak uzaktan öğretim öğrencileri için bu kural geçerli sayılmıyor.

AUZEF SINAV SORULARINA İTİRAZ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Hafta sonu yapılan sınavların sorularına veya kitapçıklarına itiraz etmek isteyen öğrenciler için süreç başladı. Adayların sınavın bitişinden itibaren sadece 2 iş günü içinde başvuru yapması gerekiyor. İtiraz işlemleri sadece "auzefsinav.istanbul.edu.tr" adresi üzerinden internet ortamında alınıyor. Dilekçe veya mail yoluyla yapılan başvurular kurul tarafından kabul edilmiyor. İtiraz sırasında kitapçık türü ve soru numarasının doğru girilmesi gerekiyor.

AUZEF BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

6-7 Haziran tarihlerindeki sınavlara katılamayan veya geçer not alamayan öğrenciler bütünleme sınavına girme hakkı elde ediyor. Kurum, bitirme sınavları için ek bir mazeret sınavı açmıyor. Öğrenciler kalan derslerini ve telafi sınavı detaylarını sonuçlar açıklandıktan sonra yine AKSİS ekranından takip ediyor.