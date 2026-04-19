Son Mühür- Yaz ayları yaklaşırken İzmir'in tatil denilince akla gelen ilçelerinden biri olan Dikili’de de hareketlenme başladı. Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Denizköy Mahallesi için beklenen müjdeyi bizzat sahada verdi. Aylardır süren yerin metrelerce altındaki o zahmetli altyapı mesaisi nihayet noktalandı. Şimdiyse mahalle sakinlerini tozdan topraktan kurtaracak o büyük üst yapı hamlesi başlıyor. Bitti denilen yerden yani en temelden başlayan bu seferberlik Denizköy’ün tüm yollarını baştan aşağı yeniden oluşturuyor.

Mesele kışın da o yolu yürünebilir kılmak

Dİkili'de çalışmalar sadece görüntü için değil gibi görünüyor. Öyle ki sadece asfaltı döküp geçmek değil aynı zamanda kış ve bahar aylarında İzmir'de gökyüzü delinmişçesine yağan o meşhur Ege yağmurlarında mahalleliyi yarı yolda bırakmamk için çalışmalar güvenliği de göz önünde bulundurularak yapılıyor. Taşkın riski kapıda bir tehdit olarak beklerken belediye ekipleri işi şansa bırakmıyor. Gerekli tüm o teknik önlemler daha yolun en başında harca ve taşa işleniyor. Başkan Kırgöz’ün de üzerinde durduğu gibi mesele sadece yol yapmak değil, o yolu kışın da yürünebilir kılmak.

Sorunsuz bir Denizköy için...

Mahalle aralarında artık iş makinelerinin o yoğun ama hayırlı işler için yükselen sesi geliyor İşçisinden mühendisine kadar herkesin dilinde aynı cümle dolaşıyor "Denizköy hak ettiğini alıyor." Altyapısı sapasağlam bir zemine oturtulan mahalle, şimdi modern üst yapısıyla bölgenin parlayan yıldızı olmaya aday.

Hemşehrilerine "Hayırlı olsun" dileklerini ileten Başkan Kırgöz, bu çalışmayla sadece yolları değil, mahallelinin gönlünü de yeniliyor gibi görünüyor.