Son Mühür- Dikili Belediye Meclisi’nde demokratik tartışma kültürüne gölge düşüren büyük bir skandal patlak verdi. Çandarlı’da yapılan Haziran ayı olağan toplantısında, ilçenin kronikleşmiş sorunlarını kürsüden dile getiren AK Partili Meclis Üyesi Abdullah Özüdoğru, arkasından dönen diyalogları belediyenin kendi canlı yayın kaydında yakaladı.

Mikrofonlar açık unutulunca CHP'li divan üyelerinin sinkaflı ve susturmaya yönelik ifadeleri tüm çıplaklığıyla internete düştü.

Olay, 2 Haziran 2026 tarihindeki oturumun dilek ve temenniler bölümünde yaşandı. Çandarlı ve Dikili'nin canını yakan çöp toplama krizini, bozuk yolları, otopark sorununu ve Çandarlı Meydan Projesi’ndeki aksaklıkları kürsüye taşıyan Özüdoğru, meclis başkanlığının izniyle konuşmasını sürdürüyordu. O esnada masadaki mikrofonun ses kaydettiğini fark etmeyen CHP’li Meclis Katibi Deran Türkoğlu’nun, yanındaki Meclis Başkan Vekili Çiler Gürel’e dönerek, “Şuna söz hakkı verme, mikrofonunu kapat, s...tirsin gitsin” dediği canlı yayına anbean yansıdı. Gürel’in cevabı ise gecikmedi: “Tabii, tabii... Rahat ol, sakin, sakin...”

Canlı yayın kaydı skandalı belgeledi

Toplantı salonunda o an fark edilmeyen bu ağır hakaretler, belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan video kayıtlarının incelenmesiyle gün yüzüne çıktı. Şoka uğrayan AK Partili Abdullah Özüdoğru, yazılı bir açıklama yaparak duruma sert tepki gösterdi.

Belediye meclislerinin halkın oylarıyla seçilen kişilerin özgürce konuşacağı yerler olduğunu hatırlatan Özüdoğru, uğradığı sansür ve hakaret girişimini şu sözlerle eleştirdi:

"Farklı görüşlerin ifade edildiği bir ortamda, bir meclis üyesine yönelik böylesine yakışıksız ve hakaret içeren ifadelerin kullanılması kabul edilemez bir durumdur. Söz konusu diyalog yalnızca şahsımı değil, aynı zamanda Dikili Belediye Meclisi’nin kurumsal saygınlığını ve demokratik işleyişini de zedelemiştir."

Ne bir özür geldi ne bir açıklama

Skandalın basına ve sosyal medyaya sızmasının üzerinden günler geçmesine rağmen, CHP'li belediye yönetiminden henüz kurumsal bir adım atılmış değil. Muhatapların sessizliği ise tepkiyi büyütüyor.

Özüdoğru, yaşanan bu durumu eleştiriye katlanamayan, tahammülsüz bir zihniyetin açık bir dışavurumu olarak niteledi. Olayın üstünün kapatılmasına izin vermeyeceklerini belirten meclis üyesi, ne olursa olsun ilçedeki 44 mahallenin, Çandarlı ve Dikili halkının hakkını savunmaya devam edeceklerini aktardı.

"Bizi susturamayacaklar"

Açık mikrofon arkasına sığınan sansürcü yaklaşıma meydan okuyan muhalefet cephesi, geri adım atmayacaklarını duyurdu. Hakaretlerin ve susturma çabalarının kendilerini yıldırmayacağını belirten Abdullah Özüdoğru, "Hiçbir baskı veya susturma girişimi, halkımızın sesi olma sorumluluğumuzdan bizi alıkoyamayacaktır" diyerek Dikili halkına verdikleri sözün arkasında duracaklarını ilan etti. Gözler şimdi CHP’li belediye yönetiminin ve hakaretin sahibi divan üyelerinin istifa edip etmeyeceğine çevrildi. Popüler meclis canlı yayınları, bu kez şeffaflığıyla kendi sahiplerini vurdu.

