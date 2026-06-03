Son Mühür/ Beste Temel- Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen el sanatları, çini ve seramik kursları tamamlandı. Bir yıl boyunca eğitim alan 37 kursiyerin ürettiği el emeği eserler, ilçenin iki farklı noktasında açılan sergilerle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sergiler kentin iki farklı noktasında açıldı

Uzun soluklu eğitimlerin ardından hazırlanan çalışmalar için iki ayrı açılış töreni düzenlendi. “Kadın Eli, Sanat Dili” temalı El Sanatları Sergisi, Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün katılımıyla açıldı.

Diğer etkinlik ise Çandarlı’da gerçekleşti. Dikili Belediyesi ile Dikili Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hazırlanan Çini ve Seramik Sergisi, Çandarlı Fabrika Kafe’de kapılarını açtı. Bu sergide geleneksel Türk sanatının örnekleri ile modern seramik formları bir arada sergileniyor.

"Kadınlar ürettikçe Dikili kalkınacak"

Sergilerin açılışında konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, kadının sosyal ve ekonomik hayattaki rolüne dikkat çekti. Yerel yönetim olarak sadece fiziki çalışmalar yapmadıklarını, kültür ve sanata da destek verdiklerini belirten Kırgöz, şu ifadeleri kullandı:

"Biz yerel yönetim olarak sadece bir kentin çevre düzenlemesini yapmıyoruz; bir kentin ruhunu oluşturan kültür ve sanat damarlarını da sürekli besliyoruz. Özellikle kadınların sosyal yaşamın içinde daha aktif yer alması, el emeklerini ekonomik değere dönüştürebilmesi bizim en öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Kadınlar ürettikçe, üretime dahil oldukça Dikili daha da kalkınacak ve güzelleşecektir." İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? İlçelerde son durum! İçeriği Görüntüle

Hedef kadın istihdamını artırmak

Belediyenin açtığı bu kurslar, kadınların el emeklerini ekonomik kazanca dönüştürmelerini amaçlıyor. İlçe genelinde yerel üretimi destekleyen projelerin devam edeceği belirtildi.

Başkan Kırgöz, ilçedeki vatandaşlara ve turistlere çağrıda bulunarak sergilerin ziyaret edilmesini istedi.

